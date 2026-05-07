El hantavirus está encendiendo las alertas sanitarias mundiales luego de que se reportara hasta el momento un total de 5 casos confirmados y 4 sospechosos de este virus mortal, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La aparición del hantavirus ha causado revuelo, principalmente en internet, hasta el punto de relacionar el brote con las predicciones de los principales eventos mundiales para el 2026 hechas para la portada de la revista The Economist.

En redes circula la interpretación de dicha portada para el año, en la que se ha destacado el posible surgimiento del hantavirus.

La imagen muestra varias ilustraciones que estarían haciendo alusión a vacunas y enfermedades, con inyecciones de gran tamaño y pastillas distribuidas en la imagen con forma de balón de futbol, por el Mundial 2026.

¿Qué se aprecia en la portada de The Economist?

La portada del medio de comunicación para este 2026 muestra varias ilustraciones sobre los cambios políticos, climáticos y sociales que estaría experimentando el mundo durante este año, además de conflictos geopolíticos, enfermedades, avances tecnológicos, lanzamientos de misiones espaciales y más.

En gran parte de la portada hay alusiones a vacunas y pastillas, aunque no se aprecia el surgimiento de algún virus en especial. Sin embargo, los motivos mostrados están siendo ligados al brote de hantavirus manifestado en viajeros del crucero MV Hondius que zarpó de Argentina, donde murió el primer infectado.

Según teóricos conspirativos, la portada es una predicción exacta de lo que ocurrirá durante todo el año; incluso afirman que si la ilustración se divide en gráfica de pastel al sentido de las manecillas del reloj, se aprecia en qué meses ocurrirá qué.

Por su parte, se comenta que la portada en realidad no es una predicción, sino una muestra de la agenda mundial que la “élite mundial” o el “orden mundial” tiene preparada para explotar crisis en varios ámbitos.

Predicciones sobre el hantavirus. ¿Ya sabían que surgiría?

Las predicciones de The Economist acerca de los temas sanitarios mundiales y las teorías sobre el brote de hantavirus en humanos no es la única que ha estado sonando en las últimas horas.

En redes han resurgido entrevistas y afirmaciones del multimillonario Bill Gates con respecto al surgimiento de una nueva pandemia post covid, de la que llegó a decir que sería hasta 10 veces más peligrosa.

En su momento cuando todavía estaba la alerta por covid, Bill Gates advirtió en entrevista con el medio alemán Süddeutsche Zeitung que la siguiente pandemia desataría otra crisis mundial más grande y peligrosa, aunque no mencionó qué la detonaría.

“No estamos preparados para la siguiente pandemia (...) Esta pandemia es mala, pero una futura pandemia podría ser 10 veces más grave”, advirtió el empresario.