La humanidad podría estar cerca de una “revelación” de ovnis más pronto de lo que podríamos pensar, según alertan líderes religiosos. ¿Qué está pasando? ¿Nos invadirán seres fuera de este mundo?

De acuerdo con el líder religioso evangelista, autor y maestro bíblico, Perry Stone, la fe de los humanos en la Biblia podría ser “trastocada” luego de que se comparta información secreta y de alto valor sobre extraterrestres y ovnis.

Según contó en su canal de YouTube, recientemente hubo una reunión de líderes religiosos con funcionarios de inteligencia de Estados Unidos donde se informó que se harán revelaciones de documentos, videos y otras evidencias de extraterrestres y naves espaciales con inteligencia avanzada que proceden de otro punto del universo, además de figuras “reptilianas”, materiales de origen no humano y “otras cosas que casi parecen sacadas de una película de ciencia ficción”.

Stone dijo: “Habrá gente que dirá que sí existen galaxias y supuestamente hay otras creaciones en las galaxias, entonces toda la historia de la creación es un mito, y habrá gente que apostatará y se apartará de la fe cristiana porque no tendrán respuesta para lo que están a punto de escuchar”.

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“Se va a asustar muchísimo y va a acudir a pastores, ministros y maestros y decir: ‘¿Qué es esto? ¿Es esto real?’”, agregó.

El líder religioso, junto a otros colegas involucrados en dichas reuniones afirman que las próximas revelaciones se tratarán de un “complot” diseñado para alejar a la gente de la fe cristiana y que este movimiento será comparado con lo que la Biblia llama El gran engaño y que tiene que ver con las profecías del fin de los tiempos.

En tanto, Stone apunta que las iglesias y sus creyentes deben prepararse para no ser engañados y se mantengan “firmes en la Biblia y en su fe en Jesús cuando llegue este gran engaño”.

La información sobre documentos y evidencia publicada no es nueva. En febrero pasado, Donald Trump ordenó al Pentágono y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, la revelación de dicho material, en una declaración separada, el presidente de Estados Unidos señaló que la documentación será compartida “muy, muy pronto” y que serán “muy interesantes”.

🚨 ALIEN DISCLOSURE — ARE CHURCHES BEING WARNED?



Pastor Perry Stone claims multiple pastors were quietly invited to a closed-door briefing with U.S. officials.



The message they received:



“There’s going to be a release concerning aliens… you need to prepare your people.”… pic.twitter.com/q5Hn8E8mvo — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) May 6, 2026

Pero eso no es todo, tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, han hablado respecto a la existencia de vida alienígena y material que demuestra la existencia de ovnis e inteligencia no humana, misma que ha estado bajo la investigación secreta del país durante décadas.

En el documental The Age of Disclosure, Rubio señaló que el gobierno ha ocultado información de ovnis y extraterrestres durante décadas y que existen registros de “objetos” que han volado por instalaciones nucleares, altamente restringidas que no pertenecen a Estados Unidos ni a ningún país conocido.

El funcionario de la administración de Donald Trump afirma que no sólo el público ha estado limitado de información al respecto, sino que varios presidentes fueron mantenidos al margen con respecto a los detalles de supuestos contactos extraterrestres, y además se les restringió la información que se llevaban a cabo programas secretos de investigación para realizar ingeniería inversa de ovnis.

Por su parte Vance ha dicho que no cree como tal en los extraterrestres, pero sí en la existencia de “demonios”.

“Creo que los seres celestiales que vuelan por ahí, que les hacen cosas raras a las personas… creo que el deseo de atribuir todo lo celestial, todo lo que es de otro mundo, de describirlo como extraterrestres, quiero decir, todas las grandes religiones del mundo, incluido el cristianismo, en el que creo, han entendido que hay cosas raras ahí afuera”, señaló en un podcast.