El tema de los ovnis vuelve a sacudir a Estados Unidos y al mundo entero, y no por un video borroso, ni imágenes sospechosas, sino por las recientes declaraciones del Secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha dejado helado al mundo tras aceptar que el gobierno ha estado ocultando información sobre presunto contacto extraterrestre... ¿Desde cuándo? ¿Ha sido a través del cometa 3I/ATLAS? Esto dijo...

De acuerdo con las afirmaciones que hizo en el documental The Age of Disclosure, Rubio señaló que el gobierno ha ocultado información de ovnis y extraterrestres durante décadas y que existen registros de “objetos” que han volado por instalaciones nucleares, altamente restringidas que no pertenecen a Estados Unidos ni a ningún país conocido.

El funcionario de la administración de Donald Trump afirma que no sólo el público ha estado limitado de información al respecto, sino que varios presidentes fueron mantenidos al margen con respecto a los detalles de supuestos contactos extraterrestres, y además se les restringió la información que se llevaban a cabo programas secretos de investigación para realizar ingeniería inversa de ovnis.

El director del documental, Dan Farah, señaló que fue impactante escuchar estas afirmaciones directamente de Marco Rubio, una de las personas con más influencia y poder en la administración Trump como Secretario de Estado.

“Fue bastante impactante escuchar a alguien del nivel de Rubio hacer esa acusación”, dijo.

“Que alguien del nivel de Rubio haga esa acusación en público con tanta certeza dice mucho sobre lo que se ha mantenido en secreto durante décadas para todos, y, aparentemente, incluso para el presidente”, señaló, por su parte, el autor de Ovnis y de la Casa Blanca, Bill Birnes.

Birnes, que también es un reconocido investigador y autor de Best Sellers del New York Times, añadió que las declaraciones de Rubio muestran que el manto de secretismo podría estar por fin levantándose, después de décadas de versiones oficiales contradictorias y archivos clasificados por seguridad nacional.

En los últimos años, Estados Unidos ha pasado de negar todo a hablar abiertamente sobre fenómenos aéreos no identificados.

En los últimos cuatro años, la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios del Pentágono ha registrado más de 1,600 avistamientos de ovnis , lo que confirma que algo está surcando los cielos y, posiblemente, vigilando a la humanidad.

Aunado a esto, el Congreso de Estados Unidos se ha mostrado más abierto con respecto a la divulgación de datos acerca de ovnis, respaldados con testimonios de militares, que han descrito algunos encuentros como eventos que desafían cualquier explicación natural.

En el documental, Jay Stratton, exdirector de Trabajo UAP de Estados Unidos, señaló en el documental que ha sido testigo de “naves no humanas y seres no humanos”.