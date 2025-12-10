Luego de que Fátima Bosch rompiera relación con Telemundo tras ser entrevistada por Carlos Adyan y Lourdes Stephen, la mexicana Andrea Meza, Miss Universo 2021, y el resto de las conductoras del programa "Mesa Caliente" se fueron contra ella y respaldaron a sus compañeros que han sido muy criticados a raíz de las preguntas realizadas a la tabasqueña.

Aunque las reacciones de Meza hacia Bosch fueron contrastantes durante el desarrollo del certamen de belleza celebrado el mes pasado en Tailandia, en esta ocasión su postura, aparentemente, no fue como ex Miss Universo sino como comunicadora.

" Nuestros compañeros le hicieron todas las preguntas que tiene la audiencia. Nuestro compromiso es representarlos a ustedes, que son nuestros televidentes y buscar las respuestas a las preguntas que ustedes tienen", dijo la mexicana.

A ella se sumó el resto de las presentadoras, quienes aseguraron que Carlos Adyan y Lourdes Stephen "hicieron las preguntas desde el respeto".

Andrea Meza recordó que Fátima tras ser entrevistada " decidió abandonar el estudio y cancelar el resto de la agenda que tenía con Telemundo el día de acción ".

En su turno, la periodista Verónica Bastos, aunque reconoció que la "corona se ha visto empañada con todo el escándalo", fue más crítica sobre la reacción que tuvo la tabasqueña.

" Que piense que nadie le va a preguntar sobre estos temas, creo que está absolutamente en otra dimensión ", sentenció.

Asimismo, le hizo un llamado a usar la proyección mundial que tiene para "revertir todo lo malo".

Por su parte, la conductora Aylen Del Toro fue tajante. Aseguró que Fátima tiene la obligación como Miss Universo 2025 someterse a cualquier tipo de entrevista, de lo contrario, dijo que tiene que buscar ayuda profesional para poder nuevamente pararse frente a las cámaras en medio de las presiones que existen para que renuncie a la corona.

" Le corresponde en todo este largo año de reinado el pararse enfrente de una cámara y delante de un micrófono y que responder cualquier pregunta que tenga cualquier entrevistado o cualquier audiencia con la que se enfrenta.

"Entonces, si no se siente lista, también hay muchos coaches que te pueden ayudar para levantarte y pararte ahí y demostrar quién tú has sabido ser hasta ahora, Fátima", dijo Del Toro.

♬ sonido original - Sarahi🌸@ @ocean10121 # 🔥MESA CALIENTE 🔥# @Andrea Meza y sus compañeras debaten el incidente Que paso en la entrevista de parte de Carlos Adyan a Fatima Bosch 2025 donde se incomodo y abandono los estudios de Telemundo y otras entrevistas que tenia programadas. #Opiniones !! ¿ Crees que la actitud de una "M*U" fue la correcta y la mejor forma de manejar la entrevista o crees que no fue la mejor manera de actuar ?Los Leo 👀en los comentarios 👀 . #Para ti # LIKE #Viral

¿Por qué Fátima Bosch rompió relaciones con Telemundo?

Fátima Bosch asistió este 7 de diciembre al programa de Telemundo "Pica y se extiende".

En plena transmisión Carlos Adyan y Lourdes Stephen le preguntaron sobre las investigaciones abiertas contra Raúl Rocha por delitos federales, la supuesta demanda interpuesta por Nawat Itsaragrisil por difamación, le pidieron su opinión sobre el tema del visado de Miss Costa de Marfil que presuntamente influyó para que no fuera la ganadora del certamen.

Pese a mostrarse visiblemente incómoda y hasta molesta, Miss Universo intentó contestar de forma evasiva algunos temas haciendo un llamado a " darle la vuelta a la página ".

Sin embargo, momentos después se dio a conocer que había abandonado el set de televisión y canceló todos los compromisos que tenía con otros programas de Telemundo.