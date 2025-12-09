Las críticas y burlas contra los conductores de Telemundo, pero principalmente contra Carlos Adyan, que entrevistaron a Fátima Bosch se desataron luego de que en una entrevista se enfocaran a preguntarle sobre las polémicas que surgieron luego de que se coronara como Miss Universo 2025.

"Fátima patrona de Telemundo y tuya" "Fátima poniéndote en tu lugar" "Tas bien w... que bueno que Fátima canceló con Telemundo. cirqueros!" "En México nació tu carrera en México muere", "¿Querías fama o funa?" así parte de los comentarios en redes sociales del puertorriqueño y de la televisora estadounidense que han alzado la voz a favor de la mexicana.

Sin embargo, hay quienes han tomado el tema de una forma más dura y cuestionaron la carrera profesional de Carlos Adyan:

"V amos Fátima CONTRA LA MISOGINIA DISFRAZADA DE PERIODISMO ", escribió Cascrisvcnt; "¿Periodista profesional de dónde?", respondió Andresarana86; "Te m... neta, las cosas se preguntan con respeto y no interrumpiendo a los demás", opinó Marlen.

"Como cuando tus sueños de superarte se disuelven en una entrevista mal intencionada. Con México NO TE METAS !!! ", dijo Cristhian.ant.

" ¿Por qué Carlos dice que no ella No respondió si sí lo hizo? , cuestionó otro usuario en redes del canal.

Cabe recordar que el pasado 7 de diciembre, Miss Universo 2025 asistió a una entrevista al programa Pica y Se Extiende de Telemundo donde también respondió los cuestionamientos sobre el estado de salud Miss Jamaica, Gabrielle Henry, tema que tanto la familia como el certamen han mantenido en privado.

Además, sobre la presunta demanda que Nawat Itsaragrisil, organizador de Miss Universe Tailandia, que presentó en ese país en su contra, Fátima reiteró que ella no ha difamado a nadie y que no ha sido notificada.

También le pidieron su opinión sobre la investigación que hay en contra de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por delitos graves, además, de cuestionarla sobre el visado de Miss Costa de Marfil.

Foto: Captura de pantalla / En Casa con Telemundo / IG

Temas a los que, aunque Fátima Bosch contestó visiblemente incómoda y molesta, precisó que "hay reglas que todas (las participantes del certamen) desconocemos" y aclaró: "yo no tengo nada que ver con esas cosas y mi trabajo es ser una voz para las mujeres del todo el mundo"

Tras el bombardeo de preguntas, entre sus respuestas mencionó estas sólo "alimentan el morbo". Posteriormente, decidió abandonar no sólo la entrevista también el set del programa y canceló el resto de los compromisos que tenía pactado con Telemundo.

Hasta el momento ni Carlos Adyan ni Fátima Bosch se han pronunciado en redes sobre lo ocurrido durante la transmisión pese a la nueva polémica que se desató.