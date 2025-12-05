Luego de que el organizador de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, demandara a Fátima Bosch y el exjurado Omar Harfouch sigue haciendo una campaña contra ella, asegurando que se cometió fraude en el certamen de este año, la mexicana acudió a uno de los noticieros más importantes de Estados Unidos donde sólo fue halagada.

El periodista Jake Tapper entrevistó para la cadena CNN a Fátima Bosch, quien desde hace unos días arribó a Washington y se ha tenido reuniones con líderes religiosos y con el embajador mexicano Esteban Moctezuma.

Por un instante, Tapper recordó la polémica que vivió Miss México con Nawat Itsaragrisl y comentó que el empresario negó lo ocurrido, pero en lugar de preguntarle sobre la demanda en su contra, abiertamente prefirió hablar del apoyo mundial que recibió al no quedarse callada.

Además, se enfocaron en el trabajo altruista que Fátima ha hecho desde pequeña, como ayudar a los niños con cáncer.

El entrevistador de CNN la alentó a ignorar el hate que ha recibido en redes sociales y a mantener su misión como Miss Universo 2025.

" Necesitas seguir concentrada en lo que necesitas. Tienes que no prestar atención a las redes sociales. Ni siquiera sé cuántas de esas son personas reales, bots, personas pagadas o personas que simplemente son miserables e infelices ", comentó Tapper.

Aseguró que Fátima Bosch realmente cuanta con el respaldo mundial y que es una inspiración para muchos.

" Normalmente no cubrimos el concurso de Miss Universo , pero esto es algo muy especial gracias a ti, a lo que representas, a tu valentía y a tu misión de empoderamiento femenino. Cuéntanos sobre eso y lo importante que debe ser ", ahondó.

✨🎙️ @bosch_fatima asistió al programa The Lead de Jake Tapper, en CNN, donde el periodista le dijo que su historia era una inspiración, ya que rara vez cubren concursos como Miss Universo. También señaló que solo la gente infeliz lanza ataques y que no vale la pena leerlos. La… pic.twitter.com/E2Zi04MnYN — Tabasco HOY (@TabascoHOY) December 5, 2025

¿Cómo reaccionó Omar Harfouch sobre la entrevista de Fátima Bosch en CNN?

Aunque en redes sociales, miles de cibernautas respaldaron al conductor de CNN, por su parte Omar Harfouch, el exjuez de Miss Universo, arremetió contra él al asegurar que deliberamente omitieron preguntarle por los temas controversiales alrededor de la coronación de Bosch.

Foto: Omar Harfouch / Instagram

El empresario que lleva semanas exigiendo que tanto la mexicana como el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, renuncien lanzó una serie de posteos acusando: " Fue silencio no periodismo. Es complicidad".

Entre otras cosas que reprochó están: