A pesar de que el propio Nawat Itsaragrisil se disculpó por la actitud que tomó en la ceremonia de bandas, donde se confrontó con la entonces Miss México, Fátima Bosch, este miércoles Miss Grand International Public Company Limited anunció que hace tres semanas inició acciones legales en contra de la nueva Miss Universo.

" El Sr. Nawat Itsaragrisil presentó formalmente una denuncia penal contra la Sra. Fátima Bosch Fernández en Tailandia el 12 de noviembre de 2025 ", reveló la organización en un comunicado publicado a casi un mes del incidente.

¿Porque está demanda Fátima Bosch?

La organización Miss Grand Internacional, presidida por el propio Nawat, detalló que la demanda en contra de Fátima Bosch se remite a la confrontación ocurrida el 4 de noviembre en vísperas de celebrarse Miss Universo Tailandia 2025, la cual atrajo el foco mediático.

Ellos rechazaron tajantemente que Itsaragrisil insultara de alguna manera a la mexicana y que, al contrario, fue ella la que mal interpretó las palabras del empresario, quien posteriormente trató de reivindicar sus acciones.

Tensión vivida frente a un gran número de reinas de belleza, de las cuales algunas en respaldo a la mexicana se salieron de la sala en medio de las amenazas hechas por el empresario, de que el equipo de seguridad la sacaría a la tabasqueña y que quienes la acompañaran podrían quedar descalificadas.

Polémica que fue transmitida en vivo en redes sociales y de la que luego Bosch dio un reporte a la prensa internacional que cubría el evento.

¿De qué trata la demanda penal presentada por Nawat Itsaragrisil contra Miss Universo?

En el comunicado donde se anuncia la demanda penal que presentó Nawat Itsaragrisil contra Miss Universo se detalla:

"Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó ' tonta ' a la Sra. Fátima Bosch . Lo que dijo fue 'daño', lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas.

"La frase: 'Si sigues la orden de tu director nacional, estás perjudicando; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización...'", aclaratoria hecha por la organización sobre los insultos que fueron reportados tanto por la reina de belleza y la prensa internacional.

Asimismo, señaló a la entonces Miss México de dar "una falsa acusación ante los medios" tras el incidente registrado dentro de la sala que causó la reacción de varias de las presentes.

"Incluso después de enterarse de los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil. En cambio, continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas ", recriminaron.

Además, afirmaron que Fátima se mantuvo es sus presuntas "falsas acusaciones" debido a que "aparentemente e n beneficio propio y para justificarse durante la competencia, tras la cual finalmente fue coronada Miss Universo, como todos saben".

La revelación de la existencia de la demanda surge a casi dos semanas de que Fátima Bosch se coronara como la cuarta mexicana en ganar Miss Universo.

Además, luego de que en sus redes y en entrevista con diversos medios de comunicación internacional, la joven reafirmara su postura sobre que al no quedarse callada durante el certamen incomodó a varias personas y que ella no renunciará pese a la polémica generada por otros personajes que han acusado de fraude en el concurso de belleza.