Miss México, Fátima Bosch, denunció la agresión que recibió por parte de Nawat Itsaragrisil, director del certamen Miss Universe en Tailandia y copropietario de Miss Universe Organization, durante una de las actividades previas al concurso anual.

De acuerdo con varios videos que circulan en redes sociales, Nawat sostuvo una fuerte discusión con Bosch en la que terminó insultándola y llamándola “cabeza hueca” en frente de las concursantes del certámen de belleza.

El enfrentamiento, grabado en una reunión con todas las participantes, muestra el momento en el que el director del certamen llama a la tabasqueña “cabeza hueca” y ordena traer a seguridad para que la saquen de la sala.

De acuerdo con declaraciones de la misma Fátima Bosch, el altercado ocurrió a raíz de un mal entendido entre ella y Nawat. El incidente surgió cuando Itsaragrisil enfrentó a Fátima por su supuesta falta de promoción del país anfitrión, cuestionando su disposición para participar en actividades publicitarias vinculadas a la organización.

En el video, el directivo interrogó a la concursante mexicana con respecto a la promoción de Tailandia y le cuestionó si era verdad que no haría contenido de promoción de Tailandia en sus redes sociales: “¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no?” a lo que Bosch respondió: “Sí, por supuesto, sí”, minutos después la tabasqueña dijo que se sentía “irrespetada como mujer”. El intercambio de palabras escaló hasta que fue llamada la seguridad del lugar.

Minutos después, cuando abandonó la sala con Miss Iraq, Bosch respondió afirmando que hubo un malentendido y que su intención siempre había sido representar dignamente a México.

“Lo que hizo su director es irrespetuoso, me llamó tonta porque tiene problemas con la organización y pienso que eso no es justo”, señaló Fátima en un acercamiento con los medios de comunicación.

“Estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie, sólo intento ser amable dar lo mejor de mí y él me disparó, me dijo muchas cosas”, apuntó.

Bosch señaló que fue una falta de respeto hacia ella por ser mujer y que se pronunció para defenderse y para defender el respeto a las mujeres que están participando en el concurso.

“Creo que el mundo necesita ver esto porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestra voz. Nadie puede cerrar nuestra voz, nadie me hará eso”, dijo.

Nawat Itsaragrisil, director of the MGI pageant, faces criticism after publicly reprimanding and asking security to remove Miss Mexico from sash ceremony in Thailand.



Several delegate walked out in solidarity with Fátima Bosch. pic.twitter.com/XttGvHgoKZ — Pop Crave (@PopCrave) November 4, 2025

El amargo momento provocó que varias candidatas a la corona de Miss Universo se pusieran de pie en señal de apoyo a Bosch y abandonaran la sala, entre ellas Miss Iraq que no la dejó ni un momento, mientras la organización enfrentaba una nueva controversia pública por el trato a las concursantes.

Ante la presión pública y el escándalo que se hizo viral a nivel internacional, Miss Universe Organization emitió un comunicado reafirmando su compromiso con el respeto, la seguridad y la cooperación con Tailandia, el país sede del concurso de belleza.