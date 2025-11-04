La cantante Karol G visitó San Miguel de Allende, en Guanajuato, y se robó toda la atención en redes sociales.

La estrella compartió que visitó el destino mexicano para el lanzamiento oficial de su tequila “200 Copas by Casa Dragones”. “Qué día tan mágico. Lanzamiento oficial de mi tequila @200copasbycasadragones desde San Miguel de Allende.Un sueño que todo esto esté pasando y precisamente en este lugar”, escribió y posó ataviada con un pantalón negro, sombrero y corsé a juego.

Más tarde, la cantante colombiana sorprendió vestida como “Catrina” con un espectacular vestido negro, finamente bordado con flores de colores. El conjunto estaba compuesto por un corsé y una falda de corte sirena.

También honró la tradición mexicana de Día de Muertos con un maquillaje con aplicaciones blancas que simulaban la forma de una calavera. Añadió sombras azules a sus párpados y deslumbró. Sus estilistas trenzaron su cabello y ella posó confidente sobre unas escaleras.

“4 días en San Miguel de Allende, 4 días suficientes para enamorarse perdidamente de este lugar. Vivir la celebración de Día de Muertos aquí, me recordó por qué amo tanto este país. Desde chiquita he sentido una conexión súper linda con él. Lo conocí primero por sus novelas, luego me enamoré de su música, sus artistas y terminé conectando con su manera tan única de sentir y de honrar la vida”.

Añadió que México siempre la ha abrazado con su alegría, drama, romanticismo, intensidad, música, colores y tradiciones. “Gracias por inspirarme tanto, México. Estos 4 días llenos de magia me los llevo en el cora!”, apuntó.

Karol G ha tenido una agenda muy ocupada. Lanza su tequila, días después de protagonizar el show de Victoria’s Secret con un contundente “Latina Foreva”. Recientemente también fue la estrella del medio tiempo de la NFL en Brasil.

Karol G es una de las más grandes exponentes del reguetón y de la música colombiana. Sus sencillos han trascendido fronteras y hasta Barak Obama incluyó su canción TQG, como una de sus favoritas del 2023.

Después de participar en el show, tuvo la oportunidad de mudarse a Nueva York para aprender música y todo lo relacionado a la industria, incluidos los negocios.

En los años siguientes a su mudanza, estudió administración de empresas musicales y se preparó para lanzarse como solista de forma oficial a través de Universal Music Latino.

Probó suerte con el lanzamiento de su canción 301 en 2012, que se colocó en el top 10 de radiodifusoras y televisión, tanto estadounidenses como latinos. Desde entonces, cosechó éxitos.

Ahora también busca dejar huella más allá de la música. La estrella, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, lanzó la fundación Con Cora en 2021 y desde entonces apoya a mujeres en condiciones vulnerables.