El drama nuevamente llegó a la familia de las Kardashian, pero ahora la protagonista es Kris Jenner, de 69 años. Esto luego de que Priscilla Presley, 80 años, revelara en su nuevo libro "Softly, as I Leave You: Life After Elvis" detalles sobre el romance que tuvo con Robert Kardashian.

De acuerdo con el medio estadounidense Radar Online, los celos invadieron a Kris Jenner al leer una de las anécdotas de juventud de la ex esposa del rey del rock en la que contó que Elvis Presley estuvo cerca descubrirla durmiendo con Robert.

Aunque este romance es de dominio público, las fuentes mencionadas afirman que a la mamá de las Kardashian le molesta que se recuerde el pasado romántico de su expareja con quien estuvo casada por 13 años.

"Es difícil para Kris. Le duele que este tema delicado vuelva a salir a la luz", afirman.

En 1973, Elvis Presley y Priscilla oficialmente se divorciaron, por lo que el tórrido romance con el abogado Robert Kardashian ocurrió tiempo después, entre 1975 y 1976.

La expareja del rey del rock & roll contó que pese a estar separados, el legendario cantante seguía buscándola.

Priscilla reveló que en una ocasión Elvis la llamó a las 2:00 de la mañana mientras estaba en la cama con Robert y para evitar algún problema tuvo que murmurar al teléfono.

La actriz insinuó que algo malo habría podido pasar si Elvis hubiera descubierto que estaba acompañada por un hombre en ese momento.

" Se habría vuelto loco, tal vez literalmente, si hubiera sabido que Robert estaba en mi habitación. Elvis siempre llevaba un arma cargada "

Las fuentes consultadas por Radar Online dijeron que este y otros detalles que da Priscilla Presley en su libro inquietaron a Kris Jenner, ya que también deja ver que la ruptura entre ellos no fue por falta de amor sino porque la exesposa del ídolo no quería comprometerse.

"Robert quería casarse, pero sabía que no funcionaría. No estaba lista para casarme de nuevo", se lee en el libro que fue publicado en septiembre pasado por la actriz, en el que aborda los pormenores de su vida tras divorciarse del cantante y cómo fue su vida luego de su muerte.

Asimismo, el medio señala que estas anécdotas dejan entre ver que el amor verdadero de Robert pudo no haber sido Kris Jenner, ya que incluso en el libro se menciona que en el lecho de muerte del papá de las Kardashian pidió hablar con Priscilla para despedirse.

Kris y Robert estuvieron casados de 1973 hasta 1991, periodo en el que se convirtieron en padres de Kim, Kourtney, Chloe y Robert Kardashian.

Su separación ocurrió luego de que Jenner fuera descubierta engañándolo con el jugador de fútbol Todd Waterman.