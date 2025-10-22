Kim Kardashian celebró su cumpleaños número 45 en París con un impresionante look dorado que la hizo ver como toda una diosa griega. La empresaria fue captada por los paparazzis a su llegada al famoso cabaret parisino Crazy Horse, donde llevó a cabo una fiesta exclusiva, llena de celebridades de alto perfil y familia.

Kim fue fotografiada luciendo un atuendo vintage de Givenchy Haute Couture mientras llegaba a su fiesta.

La prenda contó con corsé de escote asimétrico en color dorado y una manga holgada, a juego con una falda de chifón blanca, estructurada con un par de recortes de telas en los costados. Sumó un par de sandalias doradas y discretos anillos a juego.

En las fotos, su rostro se mostró definido con maquillaje bronceado, ligeras sombras marrones en los párpados, blush y labial nude, mientras que su cabello negro azabache se mostró peinado en un moño perfectamente atado al estilo slick bun.

NO TE PIERDAS: Anastasia Karanikolaou se olvida de la lencería para posar en sesión de Instagram

Kim Kardashian canalizó a una diosa griega con este look, pero también le hizo un guiño a la modelo Naomi Campbell, quien fue la primera en usar el icónico vestido vintage durante la Semana de la Moda de París 1997.

Sus celebraciones en París ocurren previo al estreno de su nueva serie All’s Fair, donde interpreta a una abogada de divorcios que crea su propia firma junto a varias poderosas colegas.

Según la primicia, el personaje de Kim está inspirado en su propia abogada, que la divorció de Kanye West y Kris Humphries.

Además de su participación estelar, la serie cuenta con un elenco de alto perfil de Hollywood, con nombres como Naomi Watts, Glenn Close, Sarh Paulson y Niecy Nash. De acuerdo con los informes, la producción tendrá invitados especiales como Brooke Shields, y Elizabeth Berkley.

El nuevo proyecto verá la luz el próximo 4 de noviembre en Hulu y Disney. Los primeros tres episodios serán lanzados juntos, mientras que el resto se estrenarán semanalmente cada jueves.

En tanto, Kim está enfocada en sus proyectos como modelo y empresaria, sacando polémicas colecciones de moda a través de su marca de lencería Skims. Asimismo, está iniciando con la gira de prensa para atraer atención a la serie, misma que fue presentada de forma exclusiva en París.