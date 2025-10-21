Una vez más Cazzu confirmó que sus seguidores en México siempre encontrarán la manera de expresarle su cariño y la apoyarán en todo momento, aún más en las dificultades luego de agudizarse las tensiones con el papá de su hija, Christian Nodal.

La cantante está en México como parte de su tour internacional "Latinaje", por lo que ahora se encuentra en Mérida, Yucatán, donde fue sorprendida con una serenata.

Su fandom fue quien le llevó mariachi hasta la entrada del hotel donde se hospeda en vísperas del concierto que dará en la ciudad el próximo 22 de octubre.

Cazzu se mostró visiblemente alegre, sonriente, atenta a las canciones que entonaba el mariachi y admirada por ver a sus seguidoras saludarla con su nuevo libro en mano para poder tener un autógrafo.

LEE : Sold out de Cazzu en México despierta el enojo de Pepe Aguilar; intenta opacarla con sus Grammys

"Me explota el corazón" , escribió en sus redes sociales al subir una historia mostrando que no sólo se quedó mirando, también fue abrazar a sus fans, a tomarse fotos, videos y a cantar a todo pulmón "Cielito Lindo".

"No puedo creer como me recibieron en Mérida", publicó la cantante mostrando su emoción tras la emotiva serenata.

En TikTok algunas de sus seguidoras que estuvieron presentes compartieron el momento en que la argentina salía del hotel con un vestido amarillo y mostró una gran sonrisa al escuchar una de las canciones tradicionales "Negrita de mis pesares".

La emoción de verla sonreír también explotó entre los comentarios del fandom en redes: "Cazzu, hermana, ya eres mexicana".

ENTÉRATE : Cazzu sorprende en pleno concierto y pide detener el 'hate'... ¿defendió a Nodal y a Ángela Aguilar?

Varias admiradoras de La Jefa de otros países también agradecieron la sorpresa y apoyo que le han dado junto a su hija Inti.