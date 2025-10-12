En medio de su gira musical por Sudamérica, Cazzu se pronunció acerca de la polémica que ha estado protagonizando junto a su ex Christian Nodal y Ángela Aguilar por más de un año y del hate masivo que le ha llovido a estos dos últimos.

Durante una de sus presentaciones en Uruguay, la cantante le pidió a sus fanáticos un favor… parar el odio en redes sociales. Sin decir nombres, los fanáticos aseguraron que pedía lo anterior en nombre de la pareja González-Aguilar.

La argentina aprovechó el escenario, más allá de presentar su trabajo musical Latinaje y cantar sus antiguos éxitos, para hablar del impacto que dejan las campañas de odio en redes sociales y de las críticas y burlas que afectan a las víctimas.

“Siento que es un mensaje que pasa el tiempo y sigue siendo necesario”, señaló la argentina. “Como ‘La Jefa’ de toda esta situación, les quiero pedir: más odio… ¡basta! Basta de odio, basta de bardear en las redes, basta de pelear por ahí por la razón que sea”, pidió la artista.

Cazzu habló en medio de toda la polémica que sigue por su rompimiento con Nodal, padre de su hija, y por la relación de éste con Ángela Aguilar, quien ha sido abucheada en conciertos de Nodal y criticada por ser la “tercera en discordia” entre Cazzu y Nodal.

En su show no mencionó nombres y tampoco hizo referencia a su vida personal, sino que intentó deslindarse del hate que ha recibido la pareja y enfatizó que el odio que inundan las redes sociales no la representan como artista ni como persona y tampoco está dentro de sus valores.

“Amor, todo amor. Somos amor. Este mundo necesita más amor y más canciones como ésta”, dijo ante su público en medio del concierto.

Si bien en el show sus fans tomaron para bien su discurso, luego de que los videos del momento se hicieran virales en redes sociales, sus seguidores señalaron que no detendrán el hate ya que la hostilidad hacia Ángela y Nodal ya va más allá de la infidelidad y del daño que le han ocasionado.

Los usuarios señalan que no odian a Ángela Aguilar por haberse involucrado con Nodal cuando éste todavía estaba junto a Cazzu, ya que el tema quedó en el pasado, sino que no la quieren por “falsa”, “hipócrita”, y por las entrevistas que ella misma ha dado “haciéndose la víctima” y hablando “estupideces”.

Fanáticos de Cazzu comentaron los videos con frases como: “Perdón, Jefa, ahorita no puedo”, “Ahorita no andamos perdonando a nadie”, “No andamos haciendo favores”, “Parecemos una banda de adolescentes bien desobedientes. Es que a Ángela no la podemos soltar”, “Es que Ángela no se ayuda”, “Es lo que provoca Cazzu con sus canciones”, “Eres muy inteligente y madura, pero no”, “No lo harán porque ya no es para defender a Cazzu, sino que le tiran hate porque ya les gustó”.

Otros usuarios señalaron que Cazzu se pronunció acerca de los ataques en contra de Ángela porque Nodal la obligó a callar a sus fans.