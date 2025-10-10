Marco Antonio Regil dejó en claro que no quiere que lo relacionen con Ángela Aguilar, es más, precisó que no la conoce y que no tiene interés de platicar con ella; así lo dijo el presentador mexicano luego de que aseguraran que la había entrevistado, algo que aseveró, no es cierto. “¿Quién es Ángela Aguilar?” preguntó el famoso.

Hace unos días comenzó a circular un rumor que aseguraba que Marco Antonio Regil entrevistaría a Ángela Aguilar y que, en dicha charla, la joven hablaría por primera de Cazzu, la expareja de su esposo. Fue Dael Quiroz, conocido como ‘El arguenderito’ en TikTok, quien dio a conocer esta información.

Inmediatamente después que salió a la luz que la hija de Pepe Aguilar daría su versión de la historia y que tendría una plataforma para platicar y exponer su punto de vista, cientos de usuarios decidieron “funar” al presentador de televisión y cancelarlo; los internautas lo criticaron y hasta pidieron que nadie lo siguiera en redes sociales.

Ante esta situación, Regil utilizó sus redes sociales para aclarar lo sucedido y afirmar que todo se trata de un chisme, ya que él no entrevistó a Ángela Aguilar y ni tenía idea de quién era ella, hasta que una de sus colaboradoras le comentó la polémica que la rodea.

“Hay un chisme literalmente en una plataforma que se llama “Argüende TV” donde dicen que yo entreviste a Ángela Aguilar y que di un adelanto y que me tienen que funar. Yo no la he entrevistado ni la pensamos entrevistar ni hemos tenido contacto con ella ni aquí en Fórmula ni en el podcast, eso es 100% chisme”, aclaró Marco Antonio Regil en su podcast.

Pero el comentario que levantó la polémica e hizo que el público “perdonara” al presentador y se pusiera de su lado fue cuando aseguró no conocer a la esposa de Christian Nodal: “¿Quién es Ángela Aguilar y por qué habrían de funar a alguien por entrevistarla?”, cuestionó.

A esta pregunta respondió una de sus colaboradoras y dijo lo siguiente:

“Pues es que Ángela Aguilar fue la tercera en discordia entre la separación de Christian Nodal y Cazzu y, también, se hizo meme una frase que decía ‘Soy fan de su relación’”, a lo que Regil reaccionó de inmediato y dijo “¡De eso sí me acuerdo!”.

Después de las palabras de Marco Antonio Regil, decenas de usuarios de redes sociales dijeron que el conductor se acababa de ganar más seguidores y, también, su respeto.

“Sólo porque no sabes quién es Angela Aguilar, te voy a seguir”, “Atención se cancela, repito, se cancela la funada para Marco Antonio Regil”, “Ni la pensamos entrevistar jajajajaja TOP”, “Menos mal, Marquito! No sabes la que te esperaba” y “Perdón, Marco Antonio me dejé llevar por el coraje jajaja”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.