El papá y hermano de Ángela Aguilar derrocharon mucho amor en sus redes sociales para felicitar a la cantante que este miércoles cumplió 22 años de edad.

Aunque cientos de los seguidores de la joven esperaban que ella o su esposo, Christian Nodal, compartieran alguna fotografía de su festejo o sobre un regalo especial que haya recibido, fueron sus personas más allegadas quienes dejaron ver cómo la pasó Angelita.

¿Cómo celebró Ángela Aguilar su cumpleaños?

Leonardo Aguilar fue quien reveló el misterio del festejo con un video en el que se le ve acompañado de la cumpleañera.

Este fue grabado al exterior con música de fondo y a la orilla de la playa, donde se ve a ambos con una bebida en mano y vestidos de blanco.

Aunque su hermana estaba presente, el cantante se dirigió a la cámara para subir el video en el que le dedicó unas emotivas palabras:

"La admiro, la respeto, la voy a cuidar siempre, toda la vida. Hay pocas personas que yo sienta tanto apego, tanto cariño, tanto amor, como siento con Ángela, se merece todo, se merece muchísimo y seguirá brillando", dijo para luego abrazar a la cumpleañera y comentar: "(el mensaje) era como que no estaba".

Revisa : La mirada de Nodal a Lucero que encendió las redes: "Angelita ven por tu alma enamorada"

En respuesta, la hija más chica de Pepe Aguilar le respondió entre risas: "Ay no me morí, sólo vengo de blanco".

Por su parte, Pepe Aguilar compartió un tierno reel dedicado a la infancia de su hija, y musicalizado con la canción "Tu sangre en mi cuerpo", tema que tiene un significado muy especial, pues en ocasiones anteriores ha dicho que lo hace pensar en la relación de tiene con su hija.

El video fue acompañado con un mensaje en el que Pepe le expresa lo orgulloso que se siente de cómo ha enfrentado las adversidades.

Entérate : El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes

"Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte. Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo y nunca nadie podrá apagar tu luz", escribió.

Cabe mencionar que desde que reveló su romance con Christian Nodal, la pareja y en especial Ángela ha estado bajo la lupa del público en medio de críticas, abucheos en algunos lugares donde se ha presentado sola o acompañada.