Demi Moore encendió las redes sociales y conquistó a sus seguidores al lucirse con un look de “Striptease” con el cual dejó sin palabras a sus seguidores, quienes la llenaron de halagos. La famosa demostró que la edad es sólo un número y que a sus 62 años puede verse 20 años más joven.

Demi Moore es una de las actrices más queridas y respetadas de Hollywood, no sólo por su exitosa carrera, que incluye películas como “La Sustancia” y “Ghost”, sino también, por el cuidado y la ayuda que ha brindado a su exesposo Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

En los últimos meses, la famosa se mantuvo bajo los reflectores por su trabajo en “La Sustancia”, pero de igual forma, por la belleza que irradia a sus más de 60 años. Miles de sus fanáticos están sorprendidos con cómo luce y señalan que cada vez se ve mejor, ya que indican que el tiempo “no pasa por ella”.

Recientemente, la artista compartió en sus redes sociales una fotografía en la que presumió que luce el mismo look que tenía cuando protagonizó la película “Striptease”, en 1996, es decir, hace 29 años. Dicho filme cuenta la historia de Erin Grant, quien pierde su trabajo y la custodia de su hija y, para apelar la sentencia, se convierte en stripper en un club para conseguir el dinero.

“Flequillo, de vez en cuando. ¡Gracias Gucci por permitirme volver a llevar el flequillo por primera vez desde la época del Striptease”, escribió Moore quien compartió una foto de ella misma con una camiseta blanca combinada con jeans de mezclilla y otra imagen de ella en la película.

La actriz, ganadora del Globo de Oro, provocó sorpresa entre sus fans al recuperar uno de sus looks más icónicos de su carrera y de los más utilizados a finales de los años 90.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y sus seguidores rápidamente comentaron la publicación, la cual actualmente tiene más de 125 mil Me gusta y más de 2 mil 500 comentarios. Todos sus fans aplaudieron su cambio de look y le dijeron que se ve igual a como cuando filmó la película, en la que tenía alrededor de 34 años.

“Qué hermosa”, “Impactante”, “Tu cabello es sencillamente precioso”, “El flequillo te queda espectacular”, “Qué joven y preciosa”, “Amo el flequillo de Striptese y de hecho me lo corté así gracias a ti” y “Realmente luce preciosa”, fueron algunos de las reacciones.