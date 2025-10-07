Kim Kardashian volvió a acaparar todas las miradas en la Semana de la Moda de París, esta vez con un cambio de imagen que evocó a su madre, Kris Jenner.

La empresaria y estrella de reality shows, de 44 años, debutó un corte de cabello ultra corto al estilo pixie que recuerda al icónico look de su madre, causando sensación al llegar al desfile de Maison Alaïa.

Fiel a su estilo audaz, Kim lució un vestido negro ajustado sin tirantes, acompañado de una falda semitransparente que dejaba entrever su figura, combinando sensualidad y elegancia.

Para completar el conjunto, optó por tacones negros y una chaqueta de cuero que llevó sobre los brazos, mientras caminaba con seguridad y una sonrisa hacia el evento.

Horas antes, la fundadora de SKIMS hizo una aparición igualmente impactante en el desfile de Maison Margiela, donde eligió una gabardina gris y botas de cuero con tacón, demostrando su versatilidad y dominio de la moda.

En ese evento, se reunió con su hermana Kylie Jenner, quien también captó la atención con un conjunto blanco tejido.

La capital francesa se llenó de celebridades, entre ellas Rosalía, Gwendoline Christie y Vittoria Ceretti, quienes también fueron vistas disfrutando de los desfiles.

Este viaje marcó el regreso de Kim a París tras cinco meses de ausencia, desde que testificó en el juicio relacionado con el robo que sufrió en 2016, cuando fue asaltada a punta de pistola en su habitación de hotel durante una edición anterior de la Semana de la Moda.

Además de sus apariciones públicas, Kim Kardashian reveló recientemente que viajó a México para someterse a un tratamiento con células madre Muse, una terapia que, según explicó, le ayudó a recuperarse de una lesión en el hombro que sufrió hace dos años.

“Pensé que mi cuerpo se estaba desmoronando, pero este tratamiento cambió mi vida”, compartió en redes sociales, aunque también recomendó que cada persona investigue y consulte con profesionales antes de considerar este tipo de procedimientos.

Con su nuevo look y su presencia magnética, Kim Kardashian reafirma que sigue siendo una figura clave en el mundo de la moda y el espectáculo.