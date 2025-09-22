Kim Kardashian robó suspiros durante su último viaje a Italia. En sus redes sociales, la empresaria compartió fotografías de una sesión fotográfica que rodó por la Piazza del Duomo, en Roma.

La celebridad recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un carrete de imágenes tomadas por el fotógrafo Charlie Chiu en las que aparece modelando un conjunto blanco, compuesto por un bralette sin mangas y marcado escote, a juego con una falda larga en corte A con vuelo.

El conjunto, diseñado por Danielle Levi para Alaia, fue combinado con un collar de cruz plateada y un par de zapatillas de tacón con correas de pvc.

Su rostro se mostró definido con maquillaje bronceado, sombras marrones en los párpados, blush rosado y labial nude, mientras que su cabello negro azabache con extensiones onduladas se mostró peinado con raya en medio y mechones cortos en los costados del rostro.

NO TE PIERDAS: El cáncer y la soledad marcan los días del rey Carlos; Camila vacaciona sin él en yate millonario

Su actividad en redes sociales ocurre en medio de los rumores que firman que sostiene un nuevo romance con el rapero Drake.

Fanáticos de la celebridad de The Kardashians aseguran que inició un romance con Drake y que recientemente vacacionaron juntos, en secreto, en Lago Como, donde el cantante canadiense se alojó.

Ambas estrellas compartieron fotografías de lo que pareció ser la misma mansión junto al famoso y exclusivo lago italiano, hecho que levantó sospechas entre sus fanáticos.

Un usuario de redes sociales insinuó que están saliendo en secreto y que las fotos en Italia son una pista del nuevo romance. “Drake se alojó recientemente en una lujosa mansión en el Lago Como, Italia, conocida por sus impresionantes vistas y opulento diseño”, dijo.

Esta no es la primera vez que Kim es involucrada con el cantante de Hotline Bling. En 2021, Kanye West, que se estaba separando de Kardashian, insinuó un romance entre los dos en medio de una pelea mediática con Drake en la que dijo: “Estas son las últimas veces que puedo criticar a Drake antes de que aparezca Kim porque entonces parece que lo odio o que me importa y Twitter me impide usar la palabra F…”.

Por su parte, en 2023, el rapero supuestamente le declaró su amor a Kim a través de la canción Search & Rescue en la que Kim colabora junto a su madre Kris Jenner.

Hasta el momento todo el supuesto romance y viaje juntos a Italia circula en torno a rumores a los que ninguno de los dos se han pronunciado.