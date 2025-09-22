Adamari López volvió a deslumbrar en redes sociales con una publicación que reafirma su estatus como ícono de estilo entre las celebridades latinas.

En su cuenta oficial de Instagram, la presentadora puertorriqueña compartió una imagen en la que luce un minishort color blanco combinado con una camiseta café de cuello halter y hombros descubiertos, proyectando una imagen fresca, segura y juvenil. A sus 54 años, Adamari demuestra que el estilo no tiene edad y que la confianza en una misma es el mejor accesorio.

La reacción de sus seguidores fue inmediata: miles de comentarios elogiaron su look y destacaron lo bien que se ve. “Digan lo que quieran, pero ella es súper hermosa”, “Bellísima como siempre”, y “Mi amor platónico”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación. Su atuendo, aunque sencillo, está cuidadosamente elegido para equilibrar lo casual con lo chic, y resalta su figura con elegancia y naturalidad.

Adamari ha fortalecido su presencia digital con videos cortos de comedia y reflexiones personales que conectan con su audiencia. En entrevistas recientes, ha compartido que está viviendo uno de sus mejores momentos, disfrutando de su soltería y agradeciendo cada etapa vivida, incluso las más difíciles. Su autenticidad y carisma siguen siendo claves para conquistar.

Recientemente, la estrella fue cuestionada en su programa de YouTube, Ada y Chiqui De Show, sobre su trabajo en televisión.

En un segmento donde responden preguntas de sus seguidores, recibió la pregunta: “Sobre los sueldos… ¿Si es verdad que ganan buena plata, tanto que les alcanza para comprarse casas lindas, tener niñeras, comprarse zapatos con suela roja y hasta para mantener a los maridos?”.

“Yo creo que cada uno pone el precio de lo que piensa que vale su trabajo y si la compañía que te contrata acepta ese precio pues bien o cada cual es libre de salirse de donde no está contento porque no le pagan bien”, dijo Adamari.

“Obviamente me tiene que dar para poder pagar mi casa, para poder pagar la escuela de la niña y los otros gastos que hay en la vida. Pero hay que también saber administrarse. No se puede querer cagar más arriba del culo. La cobija te tiene que dar para lo que ganas”, agregó.

Agregó que está viviendo uno de sus mejores momentos ahora que está sana. Incluso señaló que no cambiaría nada de su pasado, ni el cáncer, ya que lo vivido le ha ayudado a ser quién es hoy y a hacer lo que hace.