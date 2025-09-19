Luego de que Jimmy Kimmel perdiera su programa de televisión por hablar del asesinato de Charlie Kirk, su amigo Jimmy Fallon le expresó su apoyo: "Espero que vuelva" y aseguró sentirse preocupado ante la censura que los presentadores como ellos, podrían estar enfrentando.

Durante "The Tonight show" de Fallon transmitido ayer por la noche por la cadena ABC, el comediante, en el tono irónico, aseguró que a pesar de lo que había sucedido con su compañero, él seguiría hablando de forma habitual del presidente Donald Trump.

"Mucha gente está preocupada de que no sigamos diciendo lo que queremos decir o de que nos censuren, pero voy a cubrir el viaje del presidente al Reino Unido, como lo haría normalmente", dijo.

Entre broma y una crítica a lo sucedido, Jimmy Fallon dio su monólogo, pero al momento de mencionar al líder republicano su voz era opacada por la de otro hombre que sólo elogiaba al presidente, destacando lo "increíblemente guapo" que es, y que sus políticas están "haciendo a grande a América otra vez".

También habló sobre las imágenes de Trump y Jeffrey Epstein que fueron proyectadas en el Castillo de Windsor durante el viaje de Estado del presidente estadounidense al Reino Unido, pero al momento de que Jimmy Fallon iba a mencionar a Epstein, el apellido fue sustituido con otro.

Jimmy reacts to ABC’s decision to suspend @JimmyKimmel after pressure from the FCC, leaving everyone thinking WTF? #FallonTonight pic.twitter.com/v5wLrPEAOM — The Tonight Show (@FallonTonight) September 19, 2025

Fallon bromeó con lo de la cancelación del programa de Kimmel, diciendo que su padre había lamentado que sacaran "The Toninght show" del aire, pero inmediatamente lo sacó de su error.

Enseguida, hablo de lo sucedido a su amigo comediante, por lo que en forma solidaria sólo llenó de elogios.

"Para ser sincero, no sé que está pasando. Nadie lo sabe, pero sí sé que Jimmy Kimmel es un sujeto decente, divertido y querido y espero que vuelva", dijo.