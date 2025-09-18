La familia real y los invitados a la cena de gala en honor a Melania y Donald Trump pasaron por un momento muy incómodo cuando el presidente de Estados Unidos reconoció a Kate Middleton como la verdadera reina de Reino Unido y dejó a Camila Parker en segundo plano. El mandatario hizo el comentario durante su discurso y generó un ambiente de tensión nunca antes visto en la realeza británica.

La visita de Estado de Donald y Melania Trump a Reino Unido apenas duró unos cuántos días, pero dejó varios momentos incómodos que perdurarán a través de los años; tal es el caso del piropo que el presidente de la Unión Americana le dijo a Kate o bien, la indirecta que lanzó Trump sobre el príncipe Harry en plena cena en donde estaban presentes Carlos y William.

Otra de las cosas que hizo Trump en esta visita de Estado que causó sorpresa y conmocionó al mundo entero fue cuando se atrevió a ignorar a la reina consorte a pesar de que ella estaba sentada frente a él. En su discurso previo a que iniciara el banquete en su honor, el político llamó a la princesa de Gales como "reina", en vez de a Camila Parker.

Este incómodo momento fue reportado por la cuenta de TikTok de Núría Marín, en la sección dedicada a la realeza británica, la cual denomina “Royal salseo”. “Para empezar, para Donald Trump, la reina de Inglaterra no es Camila, es Kate”, señala la usuaria para dar paso a las declaraciones del presidente de Estados Unidos.

“A Su Majestad, el rey Carlos III, un hombre muy especial y además a una reina muy especial. Muchas gracias”, dice Trump al momento en el que voltea a ver a la princesa de Gales, quien se da cuenta del error que acaba de cometer el mandatario, pero no hace nada y sólo sonríe nerviosamente.

Momentos más tarde de haber reconocido a Kate Middleton como la reina de Inglaterra, Trump se vuelve a referir a ella pero en esta ocasión lo hace como la princesa de Gales, por lo que algunos expertos y seguidores de la realeza creen que se equivocó, aunque lo hizo en el peor momento.

Durante la visita de Estado de la primera dama y el presidente de Estados Unidos, Camila Parker también vivió otra situación incómoda y que al parecer la molestó ya que cuando ella se encontraba platicando con Melania, llegó Kate y se “robó” la conversación, por lo que Parker quedó de lado y simplemente escuchó la conversación. Para evitar que la siguieran ignorando, hizo un movimiento con su mano, indicándole a la esposa de William que se fuera de ahí.

Anteriormente, se ha comentado sobre la supuesta “enemistad” que existe entre la reina Camila y la princesa de Gales; fuentes del Palacio de Buckingham aseguran que la esposa del rey Carlos III no tolera a Kate Middleton ya que el pueblo de Reino Unido quiere más a la esposa de William que a ella.