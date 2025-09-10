La realidad que enfrentó Meghan Markle dentro de la familia real, marcada por estrictos protocolos y deberes constantes, distó mucho de lo que había imaginado al casarse con el príncipe Harry, según reveló un exempleado del rey Carlos III.

Grant Harrold, quien fue mayordomo del actual rey, revela en su nuevo libro The Royal Butler que la duquesa de Sussex nunca se imaginó la vida que llevaría dentro de la institución luego de sus nupcias, ya que ella esperaba ser sólo una princesa, como las que retracta Disney, sin responsabilidades y sólo con un título real que le permitiera hacer lo que quisiera.

Harrold cuenta que Meghan llegó a ser disruptiva dentro de la monarquía con sus ideales, llevando la contraria a los protocolos y tradiciones arraigadas desde la antigüedad.

Según cuenta el autor, Meghan asumió que su papel dentro de la familia real, y como esposa de un príncipe, sería sólo ser una princesa recibiendo a sus invitados para tomar el té en sus residencias de lujo: “Creo que el problema con Meghan es que entró en la organización y asumió que después de ver a todas esas princesa de Disney, pensaba que ella iba a ser así. Cuando te unes a la familia real, te imponen reglas y protocolos que seguir”.

Harrold detalla en su libro que Meghan llegó a rechazar los actos públicos y otras actividades para recibir a sus amigos en su nuevo hogar como forma de hacer las cosas a su manera y molestar a otros miembros de la familia a propósito.

“Ella prefería almorzar con sus amigos, pensando que eso estaba bien, y no lo estaba”, afirma el autor, señalando que Meghan intentó romper con la agenda que se le preparó con seis meses de anticipación desde el momento en que se casó.

“Así no funciona. No se puede cambiar. Obviamente, ella pensó que podía venir y hacer lo suyo, y tú no puedes”, apuntó.

Además de hablar sobre la vida de Meghan como parte de la familia real británica por dos años, el autor señala en su libro que la llegada de la exactriz a la vida de Harry significó un gran cambió y un “despertar” para darse cuenta que en realidad no le gustaba ser un príncipe.

“Tan pronto como Meghan llegó a su vida, todo cambió. El mayor cambio en la vida de Harry es Meghan”, afirma el exmayordomo.

El hombre detrás de The Royal Butler afirma que la familia real, en especial el príncipe William y Carlos, no volverá a recibir a Harry como parte de la monarquía debido a Meghan, las polémicas desatadas, además de los proyectos en California que los Sussex pusieron en marcha en contra de la realeza como el libro Spare de Harry, o las entrevistas que ambos dieron.

Según predice, en caso de que haya una reconciliación y se peleen de nuevo, Harry y Meghan seguirán afectando la reputación de su familia con más entrevistas o libros.

“Si se reconcilian y luego se pelean de nuevo, ¿quién dice que no habrá otro libro, otra serie de Netflix o una entrevista al respecto?”, cuestionó.