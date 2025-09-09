Rosalía es la nueva imagen de la campaña publicitaria de Calvin Klein para la colección de lencería Icon Cotton Modal, recientemente lanzada.

La cantante española rodó una sexy y glamorosa sesión fotográfica en blanco y negro para promover las nuevas piezas; en las fotografías se muestra luciendo un conjunto negro de bikini y bralette deportivo, con la icónica franja blanca de la firma.

En las imágenes, que se viralizan en internet, Rosalía también luce pantalones deslavados con la pretina doblada y el cierre desabrochado, así como discreta joyería.

Se lució bella con maquillaje en tonos naturales, con una base que le dio efecto de porcelana a su piel, junto a labial nude y rímel en las pestañas.

“Despierta la sensualidad. Un ícono hecho visible. La ropa interior Icon Cotton Modal innovó con la banda sin costuras del logo de Infinity Bond. Descubre la nueva ropa interior en Calvinklein.com”, escribió la firma en sus redes sociales.

La Motomami hizo su debut como modelo de Calvin Klein en la temporada otoño-invierno 2025 en medio de su pausa como cantante; además de esta sesión, Rosalía modeló otros diseños de la firma en tonos blancos y grises.

Antes de que Rosalía, su exnovio, Jeremy Allen White, hizo su debut con la marca para promocionar varias colecciones de ropa interior para hombre.

En un comunicado de prensa, la española habló sobre la oportunidad de colaborar con la marca de moda: “La ropa interior Calvin Klein ha sido un básico en mi armario durante años. Me encanta la marca y es un honor participar en la campaña”.

Mientras disfruta el éxito con el que se lanzó su campaña publicitaria, Rosalía ha sido criticada por sus mismos fans por dedicarse a otras cosa menos a sacar un nuevo álbum o al menos sencillos.

Según adelantó en redes sociales en julio pasado, su nueva era musical viene en camino luego de casi tres años de Motomami, que le significó el éxito rotundo a nivel internacional.

Además de estar trabajando en nueva música, se dice que la cantante de Con altura saldrá de gira en 2026; esta información no ha sido confirmada por ella ni por su equipo de trabajo.