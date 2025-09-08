Ben Affleck está lejos de reconciliarse con Jennifer Lopez luego de haberse separado hace más de un año y haber concluido el divorcio en enero pasado. Y es que se afirma que el actor está “furioso” con su ex por las canciones que le escribió.

Una fuente le dijo a Radar Online que Ben Affleck está enojado con su exesposa por las canciones, en especial por la titulada Wreckage You, y que teme que siga ventilando detalles de su vida privada y su matrimonio de dos años.

“Le preocupa que esto sea sólo el principio y que Jen siga revelando más a través de sus letras. Le frustra profundamente, pero sabe que no puede hacer nada; ella tiene derecho a expresar su vida a través de su música”, señaló el insider.

Otra fuente reveló: “[JLo] Está encantada con la reacción. Sus amigos creen que ya era hora de que Ben fuera el que se sintiera incómodo. La animan a seguir adelante, y los fans no se cansan. Para Jen, es a la vez sanador y gratificante desde el punto de vista creativo”.

Hace poco, antes de que se embarcara en su gira por Europa, JLo lanzó seis canciones inéditas en las que habla de su matrimonio fallido con Ben y la forma en que se sintió mientras estuvieron casados. Los fanáticos y la crítica señalaron que dichas canciones son parte de “una venganza” contra el actor.

Wreckage of You está inspirada en Affleck y en la que habla del dolor que experimentó durante el proceso de divorcio. Algunos fragmentos de la canción dicen: “El amor que quiero, el amor que necesito, empieza en mí. Ahora que encontré mi camino hasta aquí, me quedaré allí”, señaló en las primeras líneas de la composición.

“Gracias a las cicatrices que dejaste en mi corazón. Me enseñaste que las estrellas brillan más en la oscuridad. no me derrumbaré por quienes somos, sino por tus partes rotas”, apunta.

Según cita el medio estadounidense, Jennifer se siente “libre y sin complejos” al expresar su el dolor que siente a través de la música que hace, agregó que “esto marca el comienzo de un nuevo capítulo, y eso inquieta a Ben, es su problema”.

Este conflicto entre ambas celebridades se une a otro más que tienen pendiente por solucionar vinculado a las propiedades que adquirieron mientras estaban casados. De acuerdo con los informes, Jennifer Lopez se rehúsa a vender una casa en Los Ángeles de la que Ben considera es una pérdida de dinero ya que no se vende y tampoco se utiliza.

Una fuente le dijo al medio que Ben cree que JLo está siendo “rencorosa” y que le está haciendo perder dinero en mantenimiento al no vender la propiedad.