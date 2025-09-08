TE RECOMENDAMOS

se despidió este domingo de como el sexto eliminado. Tras perder en el carrusel de la expulsión contra Aarón Mercury, el conductor no se quedó callado y soltó quién es su gallo para ganar.

"Va a ganar Abelito. Es que es muy cagada porque Abelito alburea y dicen 'Ay que tierno', pero lo hace uno dicen: 'Ay que asco'", dijo en la entrevista de la postgala con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Facundo reconoció que Abelito tiene la ventaja de que los demás integrantes "le perdonan todo" desde sus bromas hasta los albures.

Reconoció que entre sus favoritos para ganar también están su amigo Shiki y el Guana, ambos de Cuarto Día pese a que es de donde han surgido los últimos expulsados.

La salida de Facundo de La Casa de los Famosos cimbró a los televidentes que apostaban que ganaría el reallity, ya que daban por hecho que tendría una estrategia más sólida luego de que en 2022 resultara ganador del segundo lugar en Big Brother VIP.

@la_chino5 Facundo cree que Abelito apagará las luces de la casa #facundo #postgala #eliminado #lacasadelosfamosos #aaron #wendy #marga #fypシ゚ #viralvideos #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #lcdlf ♬ sonido original - La Chino

Entre las polémicas que han tomado relevancia en redes sociales tras la sexta expulsión de LCDLF está la rivalidad generacional entre Facundo, de 47 años, y el influencer Aarón Mercury, de 24 años, luego de que el conductor entre sus bromas llegó a llamarle "gente come likes".

Durante su permanencia en la casa, Facundo llegó a retar a Aaron a subirse a la placa de nominados para poder enfrentarse luego en el carrusel, del cual sólo uno regresa a la casa.

Tras la revelación de este domingo, el fandom de Aaron, que al menos en TikTok está conformado por más de 19 millones de seguidores, se ha encargado de revivir ese clip para burlarse de la salida de Facundo, quien en la entrevista postgala reconoció que el influencer no le caía bien.

Con esta salida, el Cuarto Noche se sigue fortaleciendo entre el gusto del público, dejando a Día sólo con Dalilah, Shiki y Guana.

¿Quiénes son los expulsados de La Casa de los Famosos 3?

La Casa de los Famosos México inició su transmisión el pasado 27 de julio con 15 participantes

Aquí la lista de expulsados de LCDLF:

  • Facundo
  • Ninel Conde
  • Olivia Collins
  • Mariana Botas
  • Priscila Valverde
  • Adrián Di Monte

