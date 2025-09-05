Se prendieron las alertas la noche del este jueves en La Casa de los Famosos 3 durante un juego para elegir al retador del Guana, donde Dalilah Polanco cayó de costado de unos escalones.

Fue necesario que la comediante saliera de cuadro para recibir atención médica luego de que no pudiera incorporarse sola.

¿Qué le pasó a Dalilah Polanco en LCDLF3?

La actriz vestía un traje sastre acampanado y unos tacones de aguja, con los que subió a un panel donde tenía que lanzar unas fichas mientras el resto de sus compañeros esperaban su turno.

Al finalizar, la Polanco dio un paso para atrás y de pronto cayó sobre su costado izquierdo.

Inmediatamente, Aldo, Guana, Chikis, Abelito, Aarón y Facundo se acercaron para tratar de auxiliarla.

Dalilah se quedó por unos segundos inmóvil hasta que los actores e influencers se acercaron.

Sin levantarse, la actriz les indicó que se había lastimado el pie izquierdo.

"La jefa" solicitó que la llevaran al confesionario para poder brindarle atención necesaria ya que nadie puede ingresar a la casa.

Entre Aldo y Guana levantaron a Polanco, quien gesticulaba del dolor que estaba sintiendo por el golpe.

Momentos después, al terminar la dinámica que tenía LCDLF, los conductores Odalys y Diego les informaron que su amiga estaba siendo atendida, pero que estaba bien.

¿Cómo se encuentra Dalilah Polanco?

Esta mañana de viernes, Dalilah apareció dormida en el Cuarto Día usando una férula en la mano izquierda.

Al levantarse, fue posible ver las muletas que tendrá que usar para movilizarse dentro de la casa.

Además, se colocó otra férula en el pie izquierdo.

"Nos asustamos tantito, pero parece que todo está bien", dijo Dalilah al despertar y hacer el recuento de los daños.

Chikis y Facundo mostraron su preocupación, pero la comediante les pidió que le contarán que había sucedido porque no supo cómo había sido su caída.

Cabe recordar que Dalilah Polanco es una de las nominadas esta semana en La Casa de los Famosos.