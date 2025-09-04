Las polémicas declaraciones que dio recientemente la trapera Cazzu sobre las restricciones que impuso Christian Nodal para que la hija de ambos, Inti, no pueda salir de Argentina, provocó la reacción de la cantante española Natalia Jiménez, quien está enfrentando un pleito legal para obtener la custodia de su hija de ocho años de edad.

"Con todo el entendimiento de lo que es ser cantante y mamá, yo sí le recomedaría, sino funciona (llegar a un acuerdo) de tú a tú, tienes que ir a los juzgados" dijo a intérprete de "Creo en mí" en entrevista con medios durante su visita en la Ciudad de México este miércoles.

Natalia Jiménez exhortó a Cazzu a no permitir que la situación continué.

"No te puedes dejar que un hombre te diga a donde puedes viajar o a donde no puedes viajar con tu hija. Tú la pariste, tú puedes viajar a donde tú quieras. Eso no está bien", sentenció la cantante española.

Tras la develación de su imagen en el Salón Tenampa de Plaza Garibaldi, hogar del mariachi, Natalia Jiménez declaró que se encuentra en medio de un proceso legal contra su exesposo, Manuel Trueba, para llegar a un acuerdo sobre la manutención y custodia de su hija Alessandra.

Detalló que busca que su pequeña pueda viajar con ella y que, como resultado del juicio que se lleva a cabo en Miami, Florida, pueda obtener la custodia completa.

Estas declaraciones surgen a raíz de que Christian Nodal fuera criticado una vez más en redes luego de que la mamá de su única hija contara en una entrevista, recientemente publicada, la actitud que tuvo el abogado del cantante con ella al grado de llegar a amedrentarla.

"Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”, dijo.

Los señalamientos de Cazzu surgen a semanas de que publicara la entrevista que Nodal concedió a la periodista Adela Micha donde intentó por dar su versión de la separación con la argentina y habló sobre su noviazgo con Ángela, su actual esposa.

Además, explicó como es la relación padre e hija que tiene con Inti, quien vive en Argentina y ve en pocas ocasiones porque está a 12 horas de vuelo en avión de México, dijo.