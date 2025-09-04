Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecieron en público luego de las fuertes declaraciones que hizo Cazzu sobre el permiso que su ex le negó para que su hija pudiera salir de Argentina y de los conflictos legales que tienen.

La mediática pareja fue vista durante la gala de Los 300 líderes 2025, llevada a cabo en la Ciudad de México. Al llegar al evento, Nodal y Ángela se mostraron ante las cámaras molestos entre sí y distantes, a pesar de entrar agarrados de la mano y sentarse juntos.

En los videos que circulan en internet se aprecia a la pareja, acompañada por Leonardo Aguilar, tomada de la mano, pero seria y sin hablar, algo extraño en ella ya que en otras apariciones públicas cada uno está sonriendo y demostrando amor.

Los usuarios de internet, al hacerse virales estas imágenes, no dudaron en opinar que Nodal y Ángela están molestos y que la posible causa es la entrevista que dio Cazzu a Se regalan dudas a inicios de semana, en la que dio detalles de la batalla legal que sostiene con Nodal por su hija Inti, de casi dos años de edad.

Momentos antes de llegar a la gala, la pareja fue captada por los reporteros a bordo de su auto, si bien Ángela intentó sonreír y saludar a la prensa desde el interior de su camioneta, Nodal se mostró indiferente e incómodo.

Además de ser parte de los invitados especiales a la gala de Los 300 líderes 2025, Ángela fue uno de los números musicales de la noche; subió al escenario para cantar el cover de Contigo a la distancia en honor a los líderes mexicanos que murieron en el último año.

Ambos también fueron criticados por llegar con un fuerte dispositivo de seguridad superior a los de empresarios, políticos y otros personajes que acudieron. Según los informes, la pareja y Leonardo llegaron al lugar del evento acompañados por al menos 7 guardaespaldas.

Esta aparición de los González (Nodal)- Aguilar también fue la primera desde que Christian dio la explosiva entrevista que le dio a Adela Micha y que le causó otra cancelación masiva en internet por hablar de su vida personal y de los detalles de su matrimonio a los 21 días de separarse de Cazzu el año pasado.

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal?

A inicios de esta semana se publicó una entrevista que dio Cazzu al podcast Se regalan dudas en la que habló sobre los conflictos que tiene con Nodal con respecto a la custodia y cuidado de su hija Inti.

Según dijo la cantante argentina, Nodal le prohibió viajar con la pequeña fuera de Argentina y desde hace casi un año no ha podido conseguir un permiso legal para hacerlo, ya que debe salir del país para cumplir con los compromisos laborales de su gira Latinaje.

Además del permiso, Cazzu reveló que el abogado de su ex le advirtió durante una mediación que tuvieron que ambos tienen el control de su vida y la de su hija en sus manos: “Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”.