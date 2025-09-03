Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, compartió públicamente la difícil situación económica que enfrenta: la joven, de 21 años, se declaró en quiebra tras reconocer que se ha quedado sin dinero y en precarias condiciones; estas declaraciones se contraponen con la realidad de su padre, pues el multimillonario ha sido declarado el hombre más rico del mundo, con una fortuna de 408 mil millones de dólares, según Forbes,

Vivian Jenna Wilson, nacida como Xavier Musk, no cuenta con el apoyo de su padre Elon, de quien se alejó desde hace varios años debido a que el millonario se opuso a su transición y cambio de nombre. De hecho, en su momento, el magnate dueño de X, antes Twitter, mencionó en entrevista con el Dr. Jordan Peterson que para él su hija “estaba muerta”.

“Básicamente, perdí a mi hijo. Lo llaman 'deadnaming' por una razón. La razón por la que lo llaman 'deadnaming' es porque tu hijo está muerto”, comentó. Desde entonces y hasta ahora la relación entre Elon Musk y Vivian Wilson ha sido mala y la joven aprovecha cada oportunidad que tiene para criticar a su padre y su comportamiento.

Pese a ser hija del hombre más rico del mundo, Wilson aseguró que eso no le da el privilegio de disfrutar de la fortuna de su padre ni de vivir con lujos y comodidades; Vivian mencionó que actualmente está en quiebra y que por eso ahora vive con tres compañeros, ya que es más barato para ella.

"La gente asume que tengo mucho dinero. No dispongo de cientos de miles de dólares", declaró la modelo de 21 años al medio The Cut. Agregó: “Mi mamá es rica, ¿verdad? Pero obviamente el otro [Musk]… tiene una riqueza inimaginable. No tengo ningún deseo de ser súper rica”, afirmó.

A pesar de no tener dinero, la hija de Elon dijo ser afortunada porque cuenta con amigos: “Puedo permitirme comer. Tengo amigos, un refugio y algunos ingresos disponibles, lo cual es una gran ventaja y soy mucho más afortunada que la mayoría de la gente de mi edad en Los Ángeles”, aseveró.

Wilson, la mayor de los 14 hijos de Musk, cortó los lazos con su padre en 2022; hace unos meses compartió que su progenitor no le da dinero y que el propietario de Tesla tampoco tiene planeado dejarle herencia. “Para dejar las cosas claras, no tengo ninguna herencia ni fondo fiduciario ni nada de eso, ni tampoco quiero tenerlo”, enfatizó Vivian.