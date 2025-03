Vivian Wilson , hija trans de Elon Musk, se convirtió en la mayor hater de su padre desde que cortaron lazos familiares por múltiples problemas, uno de ellos vinculado a la transición de Wilson a mujer y el cambio de nombre.

Desde entonces, Wilson, de 20 años, ha hecho críticas públicas a Musk una de ellas por elegir tener sólo niños a través de fecundación in vitro, por sus creencias políticas y sociales ahora que trabaja en el gobierno de Estados Unidos y otra más por sus comportamientos inmaduros.

En una reciente entrevista que tuvo con el influencer Hasan Piker, Vivian Wilson criticó los planes de Musk de colonizar Marte y puso en duda los esfuerzos del magnate por lanzar humanos al Planeta Rojo a vivir definitivamente.

“Eso no está sucediendo, gente”, dijo Vivian, agregó que los planes que ha hecho públicos sobre su posible hazaña se trata de “un plan de marketing en el que todos cayeron de alguna manera a pesar de haber sido desacreditado por una maldita búsqueda de Google”.

La crítica no quedó allí, sino que la joven, antes llamada Xavier Musk, calificó a su padre como un “bufón inseguro”, “maldito fascista” y un “narcisista”.

Según contó en otra parte de la charla, siempre vio a su padre trabajando a marchas forzadas y gritándole a los empleados si algo no le parecía: “La mayor parte del tiempo lo vi trabajando, simplemente le gritaba a los empleados en el auto mientras lo observábamos horrorizados, como gritando visceralmente”.

Vivian Jenna Wilson habló también sobre el pensamiento “fascista” que tiene su padre y se deslindó que haberlo ocasionado después de iniciar su transición de hombre a mujer en 2020: “No puedo atribuirme el mérito de que se haya vuelto un maldito loco. Yo no soy la razón por la que es un maldito fascista”.

Cabe destacar que Elon Musk ha dicho que Xavier murió a manos del pensamiento progre a causa "del virus woke" que afecta la sociedad últimamente.

“Lo llaman ‘deadnaming’ por una razón. La razón por la que lo llaman ‘deadnaming’ es porque tu hijo está muerto. Mi hijo Xavier está muerto, asesinado por el virus de la mentalidad progresista”, dijo en sus redes sociales hace poco el hombre más rico del mundo sobre su hija.

Otras declaraciones que dio la joven fue que su empresa Tesla es un fraude y una “estafa piramidal” que intenta engañar a los usuarios por su supuesto compromiso con el medioambiente.

“Recuerdo tener esta conversación cuando la gente me decía que Tesla iba a liderar el cambio hacia la energía renovable. Supuestamente era una empresa de coches eléctricos comprometida con el medioambiente, pero en realidad no lo es. Tesla no es una compañía de coches, es una estafa piramidal”, señaló.

Hasta el momento Musk no se ha pronunciado acerca de las burlas que hizo su hija.