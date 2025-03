Una vez más, Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, dejó en claro sus verdaderos sentimientos hacia su papá y aseguró no tenerle miedo, ya que es un “hombre-niño patético”. La joven de 20 años se lanzó en contra de su progenitor, a quien destrozó con varios comentarios relacionados con su fortuna y poder que ahora ostenta por ser la 'mano derecha' de Donald Trump.

Desde hace algunos años, Vivian Wilson se alejó de su papá y cortó la comunicación con él debido a las diferencias que tenían desde que ella era una niña; en su momento, la joven comentó que sufrió maltrato por parte de Musk debido a su identidad de género, ya que el dueño de X, antes Twitter, no estaba de acuerdo.

Es por eso por lo que desde 2022 Wilson cambió legalmente su nombre, eliminando por completo el apellido "Musk", pues ya no deseaba tener ningún parentesco con su padre. Desde entonces, no tiene contacto con el fundador de SpaceX.

Pero el no hablar con Elon Musk no significa que no opine sobre lo que hace su papá, es por eso que en una entrevista para Teen Vogue dejó en claro lo que verdaderamente piensa del magnate y de su forma de ser. Cuando se le preguntó si le tenía miedo a Musk, contestó: “Es un hombre-niño patético. ¿Por qué tendría miedo de él? Ohhh, tiene tanto poder. Nah, nah, nah. Me importa una mier... ¿Por qué debería tenerle miedo a este hombre? ¿Porque es rico? Oh, no, estoy temblando. Ooh, temblando en mis botas aquí”.

Continuó: “Me importa una mier.. cuánto dinero tenga la gente. No. De verdad que no. Es dueño de Twitter. Vale. Felicidades”. Asimismo, Vivian Wilson enfatizó que apenas piensa en su papá. “La gente se nutre del miedo. No pienso darle ese espacio a nadie (…) Lo único que vive libremente en mi mente son las drag queens”, aseguró.

Por otro lado, la hija de Elon Musk dijo que es molesto que lo relacionen con él y mencionó que el distanciamiento que sostiene con su papá también lo aplica con sus hermanos. “Diré que no sé cuántos hermanos tengo, si incluyo a los medio hermanos (…) Me importa un bledo lo que hagan. No es mi problema, ¿de acuerdo?”.

Recordemos que el dueño de X es un firme defensor de las familias numerosas, por lo que tiene al menos 14 hijos con diferentes mujeres, entre ellas Justine Wilson, Grimes y Shivon Zilis.

Wilson, quien ahora estudia en Tokio, utiliza sus redes sociales para defender los derechos de las personas trans y manifiesta su preocupación ante las medidas tomadas en la actual administración de Donald Trump.

“Obviamente, no solo las personas trans se ven afectadas por la administración actual (…) inmigrantes indocumentados, personas de color... [Estoy] realmente tratando de hacer más incidencia en ese frente, ya que la administración actual ha sido como una bola de demolición en ese sentido”, mencionó la hija de Musk.