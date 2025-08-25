Vivian Wilson, la hija trans de Elon Musk, pidió que se le deslindara de las actitudes, comportamientos y comentarios hechos por su padre dentro de la política sobre los derechos LGBTQ+ y sus libertades.

En una entrevista que dio al programa Give It To Me Straight, la joven habló sobre el breve trabajo de su padre dentro del gobierno de Donald Trump y sus ideales conservadores, principalmente centrados en movimientos contra la comunidad LGBTQ+, a la que ella pertenece como mujer trans.

Durante la charla, Wilson dijo que ella no tenía la culpa de la forma de ser de su padre ni de los comentarios que hacía degradando a la comunidad, ya que Elon había sido así “desde antes” de llegar al gobierno y de que ella transicionara.

Vivian, de 21 años, dijo que los pensamientos conservadores de su padre fueron llegando gradualmente desde hace unos años y no fue algo repentino y dijo que ella no tenía la culpa de que Musk se volviera hostil en torno a los temas de género y sexualidad, así como de la comunidad LGBTQ+.

Cabe recordar que Musk dijo en una entrevista con Jordan Peterson en 2024 que Vivian, quien nació como Xavier Musk, fue asesinada por el “virus de la mentalidad progresista” cuando decidió cambiar su género biológico e incluso su apellido.

Tras estos comentarios, Vivian fue señalada por desatar la personalidad villana del magnate. Durante la reciente entrevista en Give It To Me Straight, Vivian enfatizó que ella no es la responsable del cambio político de su padre debido a sus decisiones personales.

Según contó Vivian, el cambio de postura política de su padre fue comentada en el libro biográfico que hizo Walter Isaacson sobre el hombre más rico del mundo, en el que Musk dijo que estaba en contra de la transición, especialmente la de su hijo Xavier a Vivian Jenna Wilson. Dicha biografía fue publicada antes de la explosiva entrevista con Peterson.

La joven se refirió a la acusación en su contra por los pensamientos conservadores de Elon en el libro diciendo: “Había un fragmento extenso de mí donde básicamente decía: 'Esta es la razón de su trágico origen como villano'. Ya era así antes. No me culpen. No es mi culpa”.

¿Qué dijo Elon Musk sobre su hija Vivian a Jordan Peterson?

En su momento, Elon Musk dijo estar en contra de la nueva vida de su hija, nacida como Xavier, y en contra del pensamiento woke (término para definir la justicia racial y política progresista a favor de la comunidad LGBTQ+).

De hecho, cuando se pronunció acerca del cambio de género de Vivian con Peterson, Musk culpó a la mentalidad woke por matarla con su “virus”.

“Básicamente perdí a mi hijo. Lo llaman ‘deadnaming’ por una razón. La razón por la que lo llaman ‘deadnaming’ es porque tu hijo está muerto. Mi hijo Xavier está muerto, asesinado por el virus de la mentalidad progresista”, dijo el hombre más rico del mundo.

En dicha entrevista agregó que está en contra de las operaciones de reasignación de género, procedimiento que Vivian se realizó al cumplir 18 años.

En otra declaración que hizo en redes sociales, Elon Musk acusó a las personas que promueven el cambio de género y los ideales LGBTQ+ en general de cometer un delito y señaló que deberían ir a prisión: “Es increíblemente malvado y estoy de acuerdo (...) en que las personas que promueven esto deberían ir a prisión”.