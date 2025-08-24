Ante la reciente decisión de las autoridades estadounidenses de suspender la emisión de visas de trabajo a extranjeros que aspiren emplearse como camioneros comerciales, el director de la transportadora Temp, Jorge Puga Ochoa, asegura que no habrá “ninguna afectación” porque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está “vigente”.

“Para nosotros no tiene ninguna afectación, principalmente porque el tratado de libre comercio está vigente, más bien está enfocado en el accidente que hubo con una persona en Miami”, explicó a EFE el directivo, en referencia al camionero originario de la India Harjinder Singh, quien fue acusado de tres cargos de homicidio luego de un accidente al girar en U en una zona no autorizada en una autopista de Florida el sábado pasado.

Derivado de este incidente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la nueva medida de suspensión de visas, a través de su cuenta en X, argumentando que “el creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses”.

Sin embargo, Rubio no dio estadísticas sobre accidentes o trabajadores extranjeros en ese sector y agregó que la nueva medida tendrá efecto inmediato.

De acuerdo con Puga Ochoa, en la norteña Ciudad Juárez hay registrados unos 2.500 choferes que cruzan diariamente a Estados Unidos, aunque la cifra aumenta de manera significativa al sumar cruces de otras zonas fronterizas, como Tijuana o Nuevo Laredo.

Oportunidad de mejora

El empresario consideró que la medida debe interpretarse como un incentivo para mejorar la capacitación de los conductores mexicanos, pues apuntó que esta disposición refleja un cambio en la política laboral y de seguridad vial por parte de Washington.

“Creo que es una oportunidad de mejora porque si tú preparas mejor a tus choferes tienes una mejor mano de obra”, sentenció tras mencionar que con esta medida ahora se le da a los conductores clases de inglés y unidades de repaso sobre las leyes de transporte, tanto las nacionales como las de Estados Unidos.

Y es que desde junio pasado, el Departamento de Transporte de Estados Unidos exige una prueba de inglés para los conductores de carga, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en abril.

Este requisito del inglés es un reto para Juan, conductor con visa de trabajo y quien reconoció que “nos guste o no” es una decisión que “tenemos que acatar”.

“Como dicen, con eso del inglés, a muchos no se nos da. Vamos a darle para adelante a ver qué pasa”, confesó.

Además, admitió que si esta suspensión en las visas procede eso afectaría directamente a su economía familiar porque “sería un cambio muy radical en cuestión de ganancias. Es muy diferente el sueldo de un localero a uno de cruce. Y sí, pues sí se reflejaría bastante en el bolsillo”.

El transportista agregó que, hasta ahora, su labor se limita a traslados hacia El Paso (Texas), sin viajar a otros puntos de Estados Unidos, y sumó que esta medida de Estados Unidos ya está generando incertidumbre e inquietud entre sus colegas.

Este viernes, el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, consideró que la suspensión de visas estadounidenses a conductores extranjeros de camiones no afectará a los mexicanos debido a las disposiciones previstas en el T-MEC.

De la Fuente puntualizó que aunque siguen “estudiando” la medida anunciada el jueves por Estados Unidos, aclaró que “no parece que vaya a afectar a los conductores mexicanos”, pues ese sector “tiene una visa que está prevista en el T-MEC, que es una visa B, y esta nueva disposición solamente afectará a aquellos conductores que tienen otros tipos de visa, E y H”.