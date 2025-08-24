Ashley St. Clair, conocida por ser exnovia de Elon Musk y la supuesta madre de su hijo número 13, recientemente se hizo viral en redes sociales por hacer declaraciones en el primer episodio de su podcast Bad Advice respecto a su situación económica.

La influencer estadounidense de extrema izquierda reveló que está en la quiebra a pesar del dinero que al parecer recibe por parte de Elon Musk para la manutención del pequeño Romulus que tuvo con el magnate en 2024.

St. Clair apuntó que enfrenta un desalojo de su departamento en Nueva York y que tiene problemas financieros en medio de la batalla de manutención que enfrenta con el hombre más rico del mundo, quien aceptó darle un pago por pensión de 500 mil dólares , además de un pago único de 2.5 millones de dólares.

Tras hacer el pago para la manutención del supuesto bebé que concibió con la influencer, Musk reveló que hasta el momento no está seguro que el hijo de St. Clair realmente sea suyo aunque está abierto a hacerse pruebas de paternidad.

“No sé si el niño es mío o no, pero no me opongo a averiguarlo. No se necesita una orden judicial. Aunque no lo sé con certeza, le he dado a Ashley 2.5 millones de dólares y le enviaré 500 mil dólares al mes”, estalló el magnate en una publicación hecha en X.

Con anterioridad, Ashley había dicho en redes sociales que tuvo que vender su Tesla por problemas económicos ya que no le alcanzaba el dinero que le había comenzado a dar Musk.

“Bueno, después de un año de suicidio profesional no planificado, muchas decisiones de vida cuestionables y un vacío en mi perfil de LinkedIn que no se puede explicar legalmente, decidí comenzar un podcast”, dijo.

“Además, me están desalojando”, reveló y agregó que está colaborando con una empresa de criptomonedas para poder tener “un techo” mientras se solucionan sus conflictos financieros.

“Polymarket me ofreció $10 mil 000 por leer un anuncio. Así que, con eso, Polymarket me ha dado un techo”, señaló.

Según insinuó, no ha tenido trabajo en el último año luego de revelar que había tenido un hijo con el multimillonario dueño de X y Tesla.