Tom Cruise, de 63 años, está tan enamorado de Ana de Armas, de 37, que quiere tener un hijo con ella y formar una familia: el famoso actor de “Misión Imposible” dejó en claro que buscará convertirse en padre, otra vez, antes de cumplir 64 años; tan entusiasmado está con la idea, que ya se encuentra en búsqueda de una nueva casa para vivir con la actriz cubana.

El romance de Tom Cruise y Ana Armas parece estar en su mejor momento ya que la pareja está contemplando un futuro juntos y con hijos; según medios internacionales, su relación comenzó en febrero de 2025, cuando fueron vistos por primera vez paseando.

Tras seis meses de noviazgo, Tom estaría considerando dar un siguiente e importante paso en su romance y tener un hijo con Ana, quien anteriormente ya ha manifestado su deseo de convertirse en madre, aunque, en su momento, dijo que aún no había encontrado al “hombre ideal”.

Una fuente le dijo al medio RadarOnline que “Tom ha estado hablando abiertamente sobre su deseo de volver a ser padre, y ha dicho que quiere que suceda antes de cumplir 64 años el próximo julio (…) ahora está planeando una vida adecuada y estable con Ana”.

Además, contó que la pareja está considerando vivir en una mansión en Vermont o en Reino Unido. “Siempre le ha atraído la vida de esa casa grande, pero antes le parecía vacía (…) Ahora quiere compartirla con alguien y criar una familia ahí”, agregó.

El informante precisó que de Armas está equilibrando su relación con su carrera, ya que ella es “muy independiente". “No tiene prisa por casarse, pero está comprometida con Tom. Sus allegados dicen que él parece revitalizado; ella ha sacado a relucir su lado más tranquilo y sereno”, añadió

Tras darse a conocer la noticia de que Tom Cruise quiere convertirse en papá antes de cumplir 64 años y tener un bebé con Ana de Armas, los seguidores de ambas estrellas reaccionaron y criticaron al famoso, ya que, a lo largo de los años, ha sido duramente señalado por su paternidad y papel como padre con sus hijos Suri (que tuvo con Katie Holmes), Connor e Isabella (a quienes tuvo con Nicole Kidman).