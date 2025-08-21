El príncipe William y su hermano, Harry, ya no podrán evitarse como lo han estado haciendo en los últimos años: se reveló que ambos hijos de la princesa Diana y el rey Carlos III han sido invitados a un importante evento al que no pueden faltar. ¿Cuándo, dónde y por qué sucederá este reencuentro? ¿Habrá reconciliación? Te contamos lo que se sabe.

Los problemas entre William y Harry comenzaron desde hace varios años, cuando el duque de Sussex renunció a sus deberes reales y abandonó Reino Unido para vivir con Meghan Markle en California. Esta decisión fue un escándalo e hizo enojar al príncipe de Gales, quien no apoyó que su hermano se fuera.

Las cosas entre ellos empeoraron cuando el príncipe Harry comenzó a hablar con la prensa y a revelar oscuros secretos de la familia real, principalmente del rey Carlos III, William y Kate Middleton. Esta acción provocó que el futuro rey de Reino Unido le diera la espalda a su hermano y que, hasta la fecha, no considere perdonarlo.

Pero las cosas podrían cambiar ahora que se dio a conocer que William y Harry fueron invitados a un importante evento de la realeza británica. Se trata de la boda del hijo de la princesa Ana, Peter Phillip, quien recientemente anunció su compromiso con su pareja Harriet Sperling,

Una fuente le dijo a RadarOnline que Peter invitó a su boda a sus primos William y Harry, ya que mantiene muy buena relación con ambos desde siempre y pese a los problemas, él es neutral.

Sin embargo, de acuerdo con el informante, Phillip ha tenido que hablar con su wedding planner para que acomode a William y a Harry en mesas separadas de modo que no interactúen ni se vean. Esto habría sido a petición del príncipe de Gales, pues no tiene intensión de hablar con el duque de Sussex.

La fuente dijo que tanto Harry, de 40 años, como William, de 43, sienten un “gran cariño” por Peter por lo que no hay forma de que los hermanos se pierdan la “boda de su primo favorito”. Sin embargo, expertos mencionan que dicha celebración no será el evento que los reconcilie, pese a que Kate Middleton espera que eso suceda.

“Tanto ella como Carlos lo ven como una oportunidad única para que los hermanos se reúnan y hablen. Ella está convencida de que es la oportunidad perfecta para que se lleven bien y den el primer paso para dejar atrás todo lo malo”, aseguró el informante.

¿Cuándo es la boda en la que podrían reencontrarse William y Harry? El hijo de la princesa Ana y su pareja no han dado a conocer la fecha de su matrimonio, pero se espera que sea para inicios de 2026.