Los problemas entre la familia real y los duques de Sussex no cesan y parece que no lo harán pronto. Una fuente cercana al palacio asegura que ni William ni Kate quieren saber de Harry y Meghan Markle debido a que ninguno de los dos ha sabido mantenerse en silencio con respecto a los miembros de la institución.

Un insider le dijo al medio US Weekly que los herederos de la corona británica se sienten dolidos por las últimas declaraciones que Harry hizo en entrevista con la BBC hace unos días por lo que están renuentes a un posible acercamiento o un perdón.

“William está más dolido que otra cosa. Nadie del personal puede mencionar el nombre de Meghan a Kate ahora mismo; su nombre está prácticamente prohibido debido al estrés que genera, y ella ya no lo quiere”, dijo la fuente.

Agregó que los príncipes de Gales se niegan a usar los nombres de los Sussex para poder tener “un ambiente menos estresante”.

Esta situación de rechazo hacia los Sussex podría cambiar si Kate y William quieren y si el príncipe Harry cumple con una condición, asegura la fuente, sólo así llegaría la reconciliación entre ambas parejas.

William y Kate perdonarían a Harry si cumple con estas condiciones

Uno de los grandes problemas entre los príncipes de Gales y los duques de Sussex es que ésta última pareja no ha parado de hablar de la familia real y de cada uno de sus integrantes de forma negativa desde que abandonaron sus puestos como miembros activos de la realeza en 2020.

La discordia creció tras las declaraciones que Harry y Meghan hicieron con Oprah, en las que acusaron a la familia de actitudes racistas contra Meghan durante el tiempo que vivió en Reino Unido, así como las revelaciones que hizo el príncipe en su libro Spare con relación al rey Carlos III y a su hermano William.

Para los príncipes de Gales, todas las declaraciones y mala publicidad que le dieron a la familia real quedarían en el pasado, como un mal sabor de boca, si Harry acepta dejar de hablar con la prensa sobre asuntos privados y si considera la separación de Meghan. El insider ha dicho que los futuros reyes perdonarían al hijo menor de Diana por el simple hecho de que es “familia”, pero no ocurriría lo mismo con Markle, ya que no la quieren volver a ver.

“Todo cambió cuando Meghan llegó al grupo. Pero ella no tiene toda la culpa de todo, y Harry es parte de ello. El primer paso es dejar de hablar públicamente de asuntos privados. No ven un camino a seguir hasta que Harry pueda guardar silencio”, indicó la fuente.

¿Qué dijo Harry en la entrevista con la BBC?

La relación entre los hijos de Carlos III y la princesa Diana se sigue fracturando día a día, con entrevista y entrevista. Recientemente, Harry habló en exclusiva con la BBC para detallar el juicio que perdió por la protección personal auspiciada por los contribuyentes británicos, pero también para seguir pronunciándose con respecto a su padre y a su hermano mayor.

El príncipe reveló que su padre no quiere hablar con él debido a la batalla legal que perdió por la seguridad personal y que desea reconciliarse con todos los miembros a pesar de todas las polémicas que ha provocado en torno a la institución real y a la familia que formó con Meghan en California.

“Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando, la vida es preciosa”, apuntó Harry en dicha conversación con el medio británico, misma en la que dijo que no sabía cuánto tiempo de vida le resta a su padre debido a la lucha contra el cáncer.

“Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación”, señaló en la misma entrevista con la BBC.