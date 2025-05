La aversión del príncipe William por su hermano Harry ha escalado de nivel en los últimos días, en especial después de que éste último diera otra polémica entrevista sobre su desgastada relación con la familia real y la salud del rey Carlos III.

Al parecer es tan grande su rechazo hacia Harry que William no lo invitaría a su coronación cuando esta eventualmente ocurra tras el fallecimiento de Carlos, afirma una fuente cercana y experta en la familia real británica.

Los hijos de la princesa Diana no han hablado desde hace casi dos años, dice el insider, casi desde que Harry lanzó su libro biográfico Spare, en el que critica y habla mal de su familia, y desde que él y Meghan Markle se presentaron en una entrevista con Oprah para hacer lo mismo.

Al parecer su falta de comunicación y relación dañada por los comentarios de los duques de Sussex han hecho que William considere dejar fuera a su hermano del momento más importante de su vida, y en general de la monarquía moderna, que ocurrirá cuando suba al trono de la mano de su esposa Kate Middleton.

“Creo que ya está hecho. No creo que haya vuelta atrás en eso (...) Sabemos que William es implacable de todas formas”, dijo Hugo Wickers, experto real, a Page Six con respecto a la posibilidad de que haya una reconciliación entre ambos próximamente, en especial por la última entrevista que le dio Harry a la BBC, en la que reveló que su padre no quiere hablar con él y que desea reconciliarse con todos los miembros.

“Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando, la vida es preciosa”, apuntó Harry en dicha conversación con el medio británico, misma en la que dijo que no sabía cuánto tiempo de vida le resta a su padre debido a la lucha contra el cáncer.

Vicker dijo que “en teoría” William debería invitar a su hermano a su coronación, pero no se espera que lo haga. De hecho, el mismo Harry sabe que su hermano no lo perdonará jamás por haber acusado a la institución de racismo y haberla criticado junto a su esposa, entre otras cosas más.

“Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación”, señaló en la misma entrevista con la BBC.

William podría ignorar a su hermano para su coronación tal y como lo hizo la familia real con el duque de Windsor, Eduardo VIII, que abdicó al trono del Reino Unido para casarse con Willis Simpson.

La institución pasó del duque cuando fue la coronación de su sobrina, la reina Isabel II, en 1953, quien heredó la corona de su padre Jorge VI, quien a su vez lo hizo de Eduardo tras su renuncia.

Los informes sobre el veto de William hacia Harry surgen después de que se comentara que Carlos III ya prepara la coronación de su hijo mayor junto a la princesa Kate Middleton debido a las complicaciones que últimamente ha tenido debido al cáncer.

“Ella y Carlos tuvieron una reunión privada para hablar sobre su llegada antes de lo previsto. Como es de suponer, la relación entre ambos es increíblemente estrecha y se han apoyado mutuamente en luchas conjuntas contra el cáncer”, detalló una fuente a la prensa especializada en la familia real.