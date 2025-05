Como pocas veces, Christian Nodal habló de su romance con Ángela Aguilar y la forma en que se enamoró de ella mucho antes de casarse, incluso antes de que él inicia una familia con Cazzu.

En una entrevista que dio en el programa de Mike Salazar, el cantante de Botella tras botella y Ya no somos ni seremos habló de cómo se conocieron siendo ambos todavía unos adolescentes y de cómo él se fue haciendo más cercano a Ángela.

El originario de Caborca, Sonora, recordó que su historia con Ángela comenzó cuando ella tenía 13 años y él 18, ambos estaban trabajando en la gira Jaripeo sin Fronteras de Pepe Aguilar y se preparaban para crear la canción Dime cómo quieres, que ahora es todo un himno para su matrimonio.

Según dijo Nodal, sintió una atracción singular por la joven, disfrazada de admiración por su talento, poco después de conocerla. El cantante le dijo a Salazar: “Es que está bien mal que lo diga, yo había compartido con la familia Aguilar en Jaripeo. Entonces, cuando yo conocí a Ángela, yo digo: ‘Wow, tiene un talentazo’. Yo tenía 18 años, pero ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13”.

Pepe Aguilar evitó el romance de Novela y Ángela en ese entonces

Los detalles de cómo se enamoró de Ángela en ese entonces no fue lo único que compartió el cantante, durante la entrevista recordó cómo Pepe Aguilar protegió a su hija y evitó que Nodal se le acercara con intenciones románticas.

Christian explicó que Don Pepe estableció algunas reglas entre los dos mientras estaban en la gira Jaripeo sin Fronteras, unas de ellas establecían que no podían estar solos en el mismo lugar y que sus camerinos debían estar siempre bastante separados.

“Yo no sabía, pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar y los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”, dijo Nodal.

Las nuevas declaraciones de Nodal respaldan las afirmaciones que hizo Ángela cuando se reveló su romance el año pasado.

Cuando la revista Hola! destapó su romance, Ángela dijo que su relación no era nueva, sino que era la continuación de su historia. La joven celebridad dijo: “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para crecer y extrañar”.

“Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, agregó. En el momento de la entrevista ni Ángela ni Nodal dieron detalles de cuándo había iniciado su romance originalmente y cuándo lo habían retomado, cabe recordar que la pareja reveló su noviazgo días después de que Nodal anunciara en redes sociales que se separaba de Cazzu.