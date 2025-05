Entre tanta polémica generada por las declaraciones del príncipe Harry en relación con su familia y el alejamiento con su padre, el rey Carlos III, ha surgido un informe que asegura que William no quiere saber nada de su hermano y no planea volver a hablarle.

Fuentes dentro del palacio señalan que William “ha terminado” con su hermano Harry y que no está interesado en reconciliarse con él. De hecho, no quiere siquiera hablar sobre él o lo que haga, en especial después de su reciente entrevista con la BBC en la que sugirió que le queda poco tiempo de vida a su padre por su lucha contra el cáncer y que no tiene contacto con él en absoluto.

En la entrevista, Harry dijo que quiere reconciliarse con su familia e insinuó que la reconciliación es imposible con un miembro en específico, que podría ser William. “Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir luchando (...) La vida es preciosa. No sé cuánto tiempo le queda a mi padre”, apuntó.

“William ya no habla de Harry. Todos saben que es un tema que no deben mencionar, así que no ha mencionado la entrevista ni lo hará”, señaló una fuente al medio Us Weekly tras dichas declaraciones del esposo de Meghan Markle.

El insider detalló que William ha “terminado” su relación con Harry y que cuando éste suba al trono, “la brecha entre ellos se hará mucho más grande”.

Recientemente otra fuente le dijo a los medios de comunicación que el príncipe William planea quitarle los títulos reales a su hermano en cuanto se convierta en rey como represalia a lo que Harry ha hecho y dicho contra la familia real desde su salida de la institución británica en 2020 para seguir una nueva vida junto a Meghan en Estados Unidos.

De acuerdo con revelaciones hechas al Daily Beast por parte de una fuente cercana al trono británico, William retirará el título de HRH o Su Alteza Real a la pareja porque no la soporta y quiere mantenerla lo más lejos de la familia, a quien traicionó cuando renunciaron como miembros activos.

Según el insider, William se siente traicionado y cree que es su deber quitarle a la pareja el importante estatus real con el que se presentan ante el mundo a pesar de haber renunciado como miembros activos de la institución hace casi cinco años.

“Carlos podría estar feliz de soportar esto, pero William no. Odia y desprecia a Harry y Meghan con cada hueso de su cuerpo; cree que ha traicionado todo lo que representa a la familia y la idea de que estén usando su estatus real como tarjeta de presentación lo enfurece”, contó la fuente.

Ante estas revelaciones, otra fuente real y experta en la familia británica le dijo al Daily Beast que la pareja podría conservar sus títulos HRH debido a que son regalos personales que les hizo la reina Isabel II cuando se casaron.