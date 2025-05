Después de las imparables y polémicas declaraciones que ha dado el príncipe Harry con respecto a la familia real, la última en la que reveló que su padre no quiere hablarle, se informó que la institución lo vetó junto a su esposa Meghan Markle.

¿Qué pasó? ¿Por qué la familia lo vetó? Esto es lo que se sabe sobre la nueva controversia que protagoniza el príncipe y Meghan.

De acuerdo con fuentes cercanas a la monarquía británica, el príncipe Harry fue vetado de la familia porque “nadie confía en él, ni en Meghan Markle” tras los múltiples comentarios que han hecho contra cada miembro desde que abandonaron su estatus como miembros activos en 2020.

Los insiders dijeron: “Sinceramente creo que nadie confía en él, y esa es la conclusión. La familia real tiene serios problemas de confianza con él, y eso es lo que está en el fondo de todo”.

Y añadieron en un informe dado a Page Six: “No confían en él ni en Meghan, y por eso no pueden tener una relación. Quizá haya margen para perdonar, pero no olvidarán. El perdón y la confianza son dos cosas diferentes”.

Un experto real le dijo al medio estadounidense que Harry está repitiendo las mismas acciones de su madre, la princesa Diana, cuando estaba casada con Carlos. Según comparó Hugo Vickers, Harry filtra información a la prensa como su madre lo hacía a la mínima cosa que ocurrirá entre ella y la institución.

“Lo mismo está sucediendo ahora. Por supuesto, Carlos tiene razón al no confiar en él. Harry es un desastre en ese sentido. No debería haber dado esa entrevista, pero ningún miembro de la familia real debería dar entrevistas jamás, siempre es un desastre”, señaló Vickers.

Los informes de las fuentes reales surgen después de que Harry diera una nueva entrevista a la BBC para hablar de su padre, el rey Carlos III, su enfermedad, la falta de comunicación que hay entre los dos y su falta de apoyo en cuanto a la devolución de la seguridad personal pagada por los contribuyentes británicos.

Según dijo Harry en la entrevista, no sabe “cuánto tiempo” le queda de vida al rey, que lucha contra el cáncer desde hace un año.

Agregó que su padre no quiere hablar con él, en especial para tratar el tema de la seguridad que Harry quiere que se le dé a él, a Meghan y a sus hijos. Cabe destacar que el príncipe perdió una batalla legal en Reino Unido en la que pedía que se le devolviera la seguridad que tenía antes de dejar la institución; ante esto, Harry cree que su padre podría ayudarlo si quisiera.

“No habla conmigo por este tema de seguridad. Ha habido muchos desacuerdos entre yo y algunos miembros de mi familia”, dijo el príncipe y admitió que sus declaraciones en el libro autobiográfico Spare intensificó sus roces.