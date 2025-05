Personas cercanas a Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, aseguran que la modelo de 28 años estaría siendo perjudicada por los problemas de salud mental que el ‘príncipe del pop’ está atravesando.

De acuerdo con información de Radar Online, una fuente, que mantuvieron en anonimato, se acercó al medio especializado en espectáculos para asegurar que “ Hailey está haciendo todo lo posible, pero está al límite de sus fuerzas” .

"Todos saben que Justin se está compadeciendo de sí mismo, pero no se está haciendo ningún favor y el consenso es que es solo otro grito desesperado de ayuda. Ya había tenido problemas mentales antes, y parece que ahora le pasa lo mismo” declaró una fuente al medio estadounidense.

Asimismo, la persona anónima aseguró que Hailey, madre de Jack Blues, “no puede controlarlo. Él (Justin Bieber) no la escucha. Incluso ha intentado usar la psicología inversa diciéndole que salga a divertirse, pero eso solo parece volverlo más loco. Él sabe cómo sacarla de quicio”.

Salud de Justin Bieber preocupa a Hailey y a sus fans

El extraño e inusual comportamiento que el intérprete de Never Say Never y Baby ha tenido en los últimos meses, ha preocupado a sus seguidores, así como a sus amigos y familiares.

Hay que recordar que en las últimas apariciones públicas que Bieber ha tenido, el cantante de 31 años se ha visto en mal estado, aparentemente bajo efectos de sustancias ilícitas, tal como sucedió en el Coachella 2025.

En videos que circularon a través de redes sociales se puede apreciar al cantante supuestamente fumando un porro de marihuana durante el festival de música junto a su hermano de 15 años, Jax. Situación que llevó a Hailey a intervenir para alejar al adolescente de su esposo.

Además, el cantante de pop ha desatado la furia entre los fans de su esposa, después de que Justin festejara el cumpleaños de la rapera Sexyy Redd, donde se le vio muy contento y éste le dio un beso en la mejilla.

Ante el cariñoso gesto que Bieber tuvo con la rapera, algunos fans de Hailey comentaron lo siguiente: