Con el tiempo, Selena Gómez y Benny Blanco se han convertido en una de las parejas más queridas en la industria debido a sus demostraciones de afecto incondicional.

Y ahora, con su compromiso, han dado algunos detalles de cómo imaginan su boda. Durante el programa Table Manners con Jessie y Lennie Ware, Selena Gomez reveló que quiere evitar una de las tradiciones más antiguas que es el baile de novios durante la recepción.

La estrella confesó que es bastante tímida y que no está lista para un momento como este. “No creo que estemos considerando tener uno de esos bailes porque son un poco... Me siento avergonzada”, dijo a los entrevistadores. “Es tímida”, confirmó Blanco, de 37 años.

Aunque no quiere bailar con Benny Blanco, sí quiere bailar con su abuelo. Selena Gomez, de 32 años de edad, contó que su abuelo nunca tuvo la oportunidad de acompañar a su madre al altar y quiere darle la oportunidad de tener eso.

La pareja también está dispuesta a hacer el baile de la silla, debido a que Benny Blanco tiene herencia judía. “La verdad es que se ve tan lindo y adorable, pero pensé: '¿Qué? ¿Tengo que depender de algo como [una silla]?”, dijo Selena.

Selena Gomez y Benny Blanco confirmaron su relación en diciembre de 2023 y la pareja se comprometió un año después. “El para siempre comienza ahora”, escribió Selena para presumir su brillante anillo de diamantes.

Selena y Benny se conocen desde hace más de una década, desde 2013, cuando él conoció a su madre, Mandy Teefey. Más tarde coprodujo dos de sus éxitos Kill Em With Kindness y Same Old Love, de su álbum de 2015 Revival.

Selena Gomez y Benny Blanco protagonizaron la portada de la revista Interview Magazine. En entrevista con la revista, la cantante reveló que se conocen desde que ella tenía 16 años, pero siempre se habían visto como amigos hasta que un día se mandaron mensajes y concertaron una salida a cenar. Asegura que ella se fijó primero en Benny Blanco.

“A partir de ahí, fue fácil. Sabes, cuando crees que conociste a la persona adecuada, piensas: ‘Oh, Dios mío’. Pero se siente tan diferente. En el momento en que empezamos a salir, le dije: ‘Esta es mi esposa’. Le estaba diciendo a mi madre: ‘Esta es la chica con la que me voy a casar’”, añadió el productor.

Selena Gomez agregó que haber estado sola durante cinco años antes de conocer a Benny Blanco le ayudó para poder apreciarlo ahora. “Se siente muy raro cuando le digo esto, pero, sinceramente, hace diez años, yo no estaba en un momento de mi vida en el que pudiera haber aceptado el tipo de paciencia, el tipo de amor incondicional que él me da”.