La actriz venezolana Gabriela Spanic rompió el silencio y detalló aquel supuesto abuso sexual que sufrió por parte del cantante mexicano Pablo Montero, en el reality show 'La Casa de los Famosos', y reveló el motivo por el cual no llevó un proceso legal en contra de él.

“Han salido docenas de mujeres. Han salido muchísimas (…) A mí no me creyeron cuando estuve en la casa de locos, esta de famosos” , comentó refiriéndose a las últimas denuncias que varias personas han lanzado en contra de Pablo Montero por supuesta agresión física.

Durante una entrevista que la venezolana dio para el programa Todo Para La Mujer, con Maxine Woodside de Grupo Fórmula, compartió detalles del supuesto abuso.

“Ese tipo sí se me metió en el lugar de fumadores, borracho, pedo (…) Yo estaba fumando y de repente se abre la puerta y se me se me va encima” , dijo.

La actriz relató que Pablo Montero estaba en estado de ebriedad y comenzó a decirle:

“’Yo siempre estuve enamorado de ti’”.

Me empezó a agarrar las tetas, los senos. Y yo empezaba a pegar grito y yo lo empujaba (…) nadie me rescataba (…) fue horrible, que yo pegaba el grito y se me encimaba, aquel olor a alcohol, y yo pensaba que me iba a vomitar encima. Me quería besar, el olor era horrible

Gabriela Spanic

Tras los hechos, la actriz dijo haber acudido por ayuda dentro de la casa.

“Fui con la que tocas el timbre y vas a hablar en el confesionario. Y no había ningún productor ahí que me diera la cara”, mencionó.

Asimismo, la actriz aseguró haber atravesado una crisis nerviosa.

"Sin tener teléfono, sin tener horario, con tantas cosas en la cabeza ahí te vuelves loco ", aseguró.

Además, la venezolana reprochó que mucha gente entiende mal y que crea que el abuso sexual es solo penetración.

“También es abuso sexual que te estoy tocando los senos, que te quieran besar a la fuerza como hizo él” , afirmó.

Spanic asegura que a Pablo Montero lo protege“un padrinito”

En las declaraciones que Spanic dio a Maxine, mencionó que Montero, al día siguiente de los hechos, se acercó a ella para disculparse.

“Este tipo, con su cara de yo no fui, ‘Discúlpame, sé que hice mal’, que aquello y ‘no debía haber hecho lo que he hecho’. Claro, eso no lo pasaron al aire porque él al disculparse ya acepta lo que hizo. Es un delito” , acusó.

“Que tenga los pantalones, acepte su enfermedad , que asista, porque es un niño con talento, pero no puede andar por la vida así, destruyendo mujeres y psicológicamente y diciendo con su cara tan lavada, ‘Ay, yo no fui. Es una mentirosa’ (…) Tiene problemas con el alcohol y además es agresivo ” , dijo Gaby Spanic.

¿Por qué Spanic no denunció a Pablo Montero?

Gaby Spanic explicó porque no tomó acciones legales en contra del actor:

“Tienes que tener un juez que sea tu amigo, así como un buen abogado que te cobran millones de pesos y tiempo”.