La actriz Sydney Sweeney desató rumores de romance luego de que la vieran abrazada y acompañada de Brandon Sklenar durante el festival de música country Stagecoach en Indio, California.

En un video muy corto en TikTok, se pudo ver a Sydney, de 27 años, y al actor de 34 años cantando junto al set de Creed desde la sección VIP, con la actriz aparentemente apoyada en el pecho del actor.

NEW | Sydney Sweeney and Brandon Sklenar at the Stagecoach Festival. 👀 pic.twitter.com/t18Gzuz4aC — Sydney Sweeney Daily (@sweeneydailyx) April 29, 2025

Los comentarios de los internautas no fueron muy amables debido a que supuestamente tiene una novia entrenadora personal y nutricionista llamada Courtney Salviolo, con quien fue visto por última vez en la alfombra roja en el estreno de la segunda temporada de 1923 en Los Ángeles en febrero.

“Confirmo que la vi a ella y a Brandon juntos dos veces”, dijo uno de los internautas.

Sydney Sweeney and Brandon Sklenar on the set of 'The Housemaid' pic.twitter.com/jF3RxrJtVW — Sydney Sweeney Daily (@sweeneydailyx) March 7, 2025

Hace unas semanas, Sydney Sweeney anunció la cancelación de su boda con el productor de cine de 41 años Jonathan Davino. Y los usuarios de TikTok no se olvidaron de los rumores que la vincularon con su coprotagonista Glen Powell durante el rodaje de Either But You (2023).

Brandon es un actor estadounidense conocido por sus papeles en las películas Vice, Midway, It Ends with Us, y por la serie 1923

Hizo su debut en la alfombra roja con su novia Courtney en el estreno de It Ends With Us en agosto de 2024, donde también posaron junto a su coprotagonista Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds.

Sydney salió de una relación larga con Jonathan Davino y TMZ asegura que no se reconciliarán, por lo que la estrella de Euphoria estaría soltera.

“Sydney y Jonathan no se están reconciliando románticamente y no volverán a estar juntos, a pesar de las especulaciones de lo contrario”.

Por ahora, la estrella disfruta su tiempo libre y se prepara para el estreno de la tercera temporada de Euphoria.