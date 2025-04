La reconocida actriz Maribel Guardia, originaria de San José, Costa Rica, dio a conocer el motivo principal por el cual aún no es beneficiaria de la Pensión Bienestar que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum otorga a las personas de la tercera edad.

La también cantante costarricense dijo en entrevista para los medios, que la abordaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que la pensión no es su prioridad por el momento.

La que fue pareja del cantante Joan Sebastian sorprendió a los reporteros con su respuesta sobre el apoyo económico:

“No, fíjate que no he ido porque dicen que hay una fila enorme. Me contó Lourdes (Munguía) que había una fila como de siete horas y dije ‘no bueno’” , explicó Maribel Guarida, quien el próximo 29 de mayo cumplirá 66 años de edad.

Pese a que el corresponsal le aseguró que el monto que las personas mayores de 60 años “es buena” , la actriz de Lagunilla mi Barrio reiteró no estar interesada en dicha solicitud.

“No, ahorita no, ya más adelante lo voy a hacer si Dios quiere” , concluyó.

En los últimos meses, Maribel Guardia ha estado en el ojo del huracán debido al enfrentamiento legal que sostiene con su exnuera y madre de su nieto José Julián, Imelda Garza.

La actriz de telenovelas detalló a los medios que se encuentra enfocada en su carrera, a la par del juicio legal con el busca ver de nuevo a su nieto.

¿Cuánto recibirá Maribel Guardia de Pensión Bienestar?

En el momento que la actriz y abuela de José Julián decida tramitar la pensión de adultos mayores, está sería la cantidad que estará percibiendo de manera bimestral.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, los adultos mayores de 65 años que son beneficiarios de dicho programa social reciben $6,200 pesos.