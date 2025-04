¿Shakira demandó al 'Temach'? Recientemente diversos medios han compartido la noticia de que la cantante interpuso una demanda legal contra el influencer Luis Castillejo, mejor conocido como 'El Temach', por que hizo comentarios despectivos dirigidos a su hijo menor, Sasha.

Esto debido a una serie de dichos del influencer que han sido calificados en redes sociales como machistas y homofóbicos.

¿Qué dijo 'el Temach' sobre el hijo de Shakira?

El polémico influencer culpó a Shakira de que su hijo tenga un distanciamiento con su padre Gerard Pique y a través de un video criticó el comportamiento del infante con comentarios homofóbicos.

‘El Temach' hizo comentarios sobre la expresión corporal de Sasha mientras el niño disfrutaba de uno de los conciertos de su madre.

La polémica surgió porque el influencer, no se quedó en la critica, sino que culpó a Shakira de brindarle un entorno "muy femenino" al menor.

"Antes no era así, era un niño futbolista, hijo de futbolista, y ahora de repente empezó así", fue parte de los comentarios que desataron una fuerte ola de críticas en redes sociales contra el polémico creador.

¿Shakira realmente demandó al 'Temach'?

La indignación por los comentarios violentos y homofóbicos causó revuelo en redes sociales, y presuntamente en respuesta a esto la cantante levantó una demanda en contra del el influencer.

Esto debido a que a través de historias publicadas en el Instagram personal del 'Temach' confirmaba que había recibido una demanda de la cantante, acompañado de un link a los "supuestos documentos".

Sin embargo, todo pareciera una broma del influencer para colgarse del nombre de la cantante y su familia, como se puede ver en videos compartidos en TikTok.

Como se observa en los clips, el link de las historia mandan a la canción "Never Gonna Give You Up" del cantante Rick Astley, una canción que es considerada un meme asociado a situaciones de trolleo en internet.

Además, el creador de contenido de tendencias y farándula "Maurg1" compartió un video demostrando una consulta a través de la plataforma Búho Legal, donde rastreó si Luis Castillejo tenía una demanda interpuesta en territorio mexicano y aseguró que no existe evidencia de ello.