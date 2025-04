La cantante argentina Cazzu lanzó su nueva canción “Ódiame” este domingo y las redes explotaron en comentarios.

Una vez más, la estrella dio muestra de su versatilidad y la letra de esta canción se acompaña por ritmos de tango. Asimismo, el video la muestra bailando este ritmo argentino junto a su coprotagonista.

Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores es la letra. Este sencillo inicia con las potentes frases: Cenizas quedan de los dos/ Tú me quemaste el corazón/ Oscureciste toda ilusión/ Yo mendigaba un poco de amor.

La canción continúa con una historia de desamor y traición que se transforma en resiliencia y superación: Y ahora, ¿quién, quién pierde más?/ Te veo llorando de soledad/ Rogando un poco de mi piedad/ La que vos no tuviste jamás.

El corto se centra en las frases: Ódiame si puedes, no puedes, no puedes nunca más/ Olvídame si puedes, no puedes.

De inmediato sus seguidores alabaron la canción, señalando que Cazzu dio cine, cultura, letras, sentimiento y hasta baile. También resaltan su capacidad para reflejar diversos sentimientos, desde el amor hasta la desilusión y el dolor.

También hubo quien preguntó si la canción estaba dedicada a Christian Nodal, pues en una parte dice: Amargo desencuentro fue tu amor/ Veneno en la punta de tu puñal/ Qué mal me hace pensar que, un día, yo/Juré por vos respeto y lealtad.

Por si fuera poco, remata con: En cambio, me pagaste con rencor, sin razón/ Me sorprendió el disparo por detrás, sin honor/ Pero no es diferente a las demá' vece' que/ Lo intentan, soy la dura de matar.

Sin embargo, Cazzu ha reiterado en diferentes ocasiones que sus letras no tienen una dedicatoria específica.

En entrevista con la revista Vogue México declaró: “La gente escucha estas canciones que en algunos momentos se les puede considerar que son literales, pero en realidad son la pura subjetividad mía y están envueltas en toda esta fantasía, por eso se llama inspiración y si no sería como periodismo, sería un relato real, pero la música no es así”.

Cazzu acaba de lanzar su álbum “Latinaje”, con canciones que pasan por géneros tan diversos como los corridos tumbados, la cumbia y el tango. Los seguidores de Cazzu y miles de mexicanos esperan con ansías que la argentina interprete “La Cueva” y otros de sus temas en vivo y se mantienen al tanto de posibles fechas para un tour.