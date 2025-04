La cantante Lady Gaga causó revuelo con dos conciertos en Ciudad de México los pasados 26 y 27 de abril. Sin embargo, ella también vivió grandes emociones con sus little monsters mexicanos.

A través de una publicación en Instagram, la estrella neoyorquina reveló que recibió una nota que la hizo llorar. La carta llegó a ella cuando interpretaba Vanish Into You junto a la primera fila del público y estaba atada a un ramo de rosas artificiales.

Como pie de foto de una galería de fotos, Lady Gaga escribió: “Y justo así estamos de regreso. VIVA LA MAYHEM. Esta es una de las muchas notas que me hicieron llorar. Te amo, Ciudad de México. Te amo, pequeños monstruos”.

La nota que mostró Lady Gaga dice: “Querida, Gaga. He sido un monster muy leal desde el inicio. Es un honor para mí verte hoy en mi país. No he tenido la oportunidad para viajar por el mundo y poder ver uno de tus shows. Gracias por todo tu trabajo y por ser una luz en mi vida”.

Lady Gaga eligió México para presentar su concierto Viva la Mayhem, donde interpreta varias canciones de su más reciente álbum Mayhem y añade algunos éxitos de su trayectoria artística.

Abarrotó el Estadio GNP Seguros con cerca de 63,000 personas en cada fecha y la Ciudad de México se convirtió en una pasarela de looks, fiesta y música. Cientos de miles celebraron el regreso de la cantante a tierras mexicanas y ella les correspondió al leer una carta en español en sus dos conciertos:

“A todos mis hermosos pequeños monstruos: Es un honor para mí estar aquí en su hermoso país presentándome para ustedes. Han pasado 13 años desde la última vez que estuve aquí. Espero que vean cuánto he trabajado en el escenario esta noche, para demostrarles cuánto los admiro y los respeto. Sinceramente les agradezco que hayan elegido pasar la noche conmigo”.

“La Ciudad de México tiene un lugar especial en mi corazón, porque es donde terminé mi primera gira en estadios, el Monster Ball. Nunca olvidaré la emoción y la pasión que compartieron conmigo esa noche al despedirme del show más importante de mi carrera. Estoy orgullosa de compartir este momento con ustedes nuevamente, sólo que esta vez no es el final, sino el principio”, dijo.

Ahora, Lady Gaga se dirige a Copacabana en Río De Janeiro, donde dará un concierto masivo y gratuito el próximo 3 de mayo. “Se espera que el evento atraiga una multitud similar a la que asistió al concierto de Madonna en el mismo lugar en 2024, con más de 1.6 millones de personas”, señalan los medios.

El 16 de julio, la intérprete de Garden of Eden arrancará su gira ‘The Mayhem Ball’ con dos conciertos en Las Vegas, Nevada, y tras visitar algunas de las ciudades más grandes de Estados Unidos llevará su arte a Reino Unido, Suiza, Italia, España, Alemania, Países Bajos y Francia.