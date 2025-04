Después de enterarse de que el rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer el año pasado, el príncipe Harry expresó sus deseos de regresar a la familia real y retomar su lugar para ayudar a su padre con su agenda para que él pudiera concentrarse en su tratamiento.

De acuerdo con informes de The Mirror, el príncipe se ofreció asumir algunos cargos para aliviar la carga de trabajo a su padre, pero supuestamente Meghan frenó sus planes porque no está de acuerdo en regresar a Reino Unido, en especial ahora que tienen una vida en California con múltiples negocios y proyectos millonarios.

El experto Tom Quinn le dijo a The Mirror que Harry se ofreció a retomar su cargo como miembro activo de la institución real, sabiendo “con certeza” que su padre se negaría. En la oferta incluyó a Meghan Markle.

Si bien todavía no recibía el “no” rotundo de Carlos, los planes de Harry se desvanecieron antes porque su esposa no estuvo de acuerdo en acompañarlo.

“Harry no volverá a Reino Unido sin Meghan, ni siquiera por unos meses. Pero tuvo que hacer la oferta porque cualquier otra opción habría parecido cruel e indiferente”, detalló el experto real en la charla que sostuvo con The Mirror.

“La familia ya no confía en él y, además, Meghan está totalmente en contra. Hay demasiada mala sangre ahora como para que sea siquiera una posibilidad remota”, agregó.

Otra fuente cercana al Palacio le dijo a The Telegraph, que Harry tenía las mejores intenciones para ayudar a su padre tras el diagnóstico de cáncer, pero los términos en los que abandonó la institución junto a Meghan en 2020 “fueron bastante claros” con respecto a no regresar, en especial por las declaraciones despectivas que Harry y su esposa hicieron tras su salida de la familia en el documental de Netflix y el libro Spare: “Esos términos fueron bastante claros, y la enfermedad del Rey no los ha alterado”.

Recientemente se dio a conocer que el rey, aunque quiere a su hijo y eventualmente buscará la reconciliación, por ahora prefiere mantenerse alejado de él y de la polémica que envuelve su vida con Meghan en California.

“No creo que haya un acercamiento. Nada ha cambiado. Están distantes”, señaló el insider. Supuestamente Carlos no ha aceptado ninguna llamada de Harry por lo que el príncipe no sabe cómo está su padre ni cuál es el avance de su tratamiento contra el cáncer.

Desde febrero de 2024, tras la reunión, las cartas de Harry a su padre no han tenido respuesta ni le ha contestado el teléfono para saber cómo se encuentra. De acuerdo con People, Harry se enteró de la reciente hospitalización del monarca a través de los medios de comunicación globales.